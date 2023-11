Reklama

Jak czytamy w najnowszym numerze magazynu „Party", Iga Lis młodsza córka Kingi Rusin zaczęła już urządzać się w Londynie. Powód? Rozpoczęła pierwszy rok studiów na prestiżowej uczelni London School of Economics and Political Science. To było jej marzenie!

Również efekt kilku lat katorżniczej pracy. Oprócz nauki dodatkowe prace, staże i eseje. Modeling był dla Igi świetną lekcją życia. Przynajmniej od razu wiedziała, czego nie chce – zdradza „Party” znajomy Rusin.

Dumna z niej mama, wynajęła córce mieszkanie w Londynie i zamierza pojawić się wkrótce na „wizytacji”. Ma już w tym doświadczenie, bo jej starsza córka Pola studiowała przez rok w Nowym Jorku. Wróciła do Polski, żeby pisać licencjat ze stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Warszawie.

Kinga jest dumna ze swoich dorosłych córek - Poli i Igi

Instagram

