Niedawno jako pierwsi poinformowaliśmy, że młodsza córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa, Iga Lis podpisała kontrakt z prestiżową agencją modelek Model Plus, która współpracuje z topowymi polskimi modelkami. Iga Lis ma szansę zarobić nawet 3 tysiące złotych za jeden pokaz mody!

Dziennikarka śmiała się, że teraz jest już specjalistką w kwestii agencji modelek, bo już wszystko o nich wie i zna rynek. Zgodziła się, żeby Iga podpisała kontrakt z agencją, bo wie, że to jej marzenie.

“Zabranianie czegoś na siłę nie jest wychowawcze, a pozwalanie na rzeczy pod wieloma warunkami jest wspaniałym rozwiązaniem rodzicielskim. To są warunki bardzo trudne i dotyczą przede wszystkim nauki i sportu, bo Iga trenuje siatkówkę. Chodzi o to, żeby tego nie zaniedbała. A modeling to tylko zabawa. Mam pełną kontrolę nad tym, co się będzie z nią działo. Iga jest bardzo rozsądna i tak naprawdę marzy o tym, żeby zdać na bardzo dobry uniwersytet. A modeling po prostu zasili jej kieszonkowe i do tego to fajna zabawa”, dodała Rusin.