Można by się było pomylić. Piękna dziewczyna na fotografii to jednak nie Kinga Rusin z młodości, ale... jej córka - Iga Lis.

Reklama

Na zdjęciu opublikowanym przez Igę widać, jak uderzająco podobna jest z twarzy do swojej mamy. Te same usta, niebieskie oczy, policzki, czoło... tylko włosy inne. Iga Lis jest naturalną blondynką, ale to chyba akurat po tacie, Tomaszu Lisie.

Iga Lis ma 16 lat i zaczyna karierę w świecie modelingu, jest już w profesjonalnej agencji modelek i modeli, która wysyła ją na różne kampanie w Polsce i za granicą. Na razie uczestniczyła m.in. w Pokazie MMC i wzięła udział w kampanii La Manii. Iga Lis często wrzuca zdjęcia z różnych sesji zdjęciowych i wygląda na to, że jej chłopakiem też jest model - Dominik Sadoch. A taka ładna jest po mamusi.

Zobacz także: Zobaczcie Kingę Rusin z córką Igą Lis! Nie możemy się zdecydować, która bardziej stylowa! ZDJĘCIA

Zobacz także

Na zdjęciu jest Iga Lis! Bardzo podobna do swojej mamy Kingi Rusin!

Iga Lis jako modelka.

Reklama

Iga Lis z mamą wyglądają jak bliźniaczki.