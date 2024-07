1 z 9

Gdzie przywitają Nowy rok Iga Lis i Tomasz Lis? W Maroku! Dziennikarz z córą pojechali tam tuż po świętach. Iga wrzuca sporo zdjęć z najpiękniejszych miejsc w Maroku - Ogrody Majorelle, gdzie mieszkał sam Yves Saint Laurent, czy najstarszą synagogę w dzielnicy żydowskiej w Marakeszu oraz największy i najbardziej znany tamtejszy suk (bazar), na placu Jemma el Fna. Iga Lis chwali się luksusowym hotelem i miejscami, które zwiedza razem z tatą.

Z aktywności na portalach społecznościowych wynika, że rodzina nie spędzi sylwestra razem. Kinga Rusin jest w Argentynie z Katarzyną Sokołowską. Pola Lis właśnie poleciała do Barcelony, a Iga z tatą w Afryce.

Zobacz zdjęcia z wyprawy Igi i Tomasza Lisów do Maroka. Tylko co z psem Czarkiem? Gdzie on spędza swojego pierwszego sylwestra?

