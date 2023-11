Iga Lis i Taco Hemingway są parą? To pytanie zadaje sobie cała Polska! Córka Kingi Rusin i najpopularniejszy obecnie raper w naszym kraju to wybuchowa mieszanka! Co ich łączy, jak się poznali, jak długo są razem? Odpowiedź na te pytania poznamy dopiero wtedy, gdy sami zdecydują się opowiedzieć o swojej miłości.

Reklama

Prowadząca "Dzień Dobry TVN" odmówiła komentarza, gdy zapytano ją o związek córki. Czyżby miała coś do ukrycia? Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się, co łączy Igę Lis i Taco Hemingwaya.

Zobacz: Iga Lis przypadkiem zdradziła, jak ważny jest dla niej Taco Hemingway! Czy tylko my to zauważyliśmy?

Kilka minut temu Iga Lis opublikowała zdjęcie na swoim Instagramie sugerując, że właśnie wypoczywa w Meksyku. Jak myślicie, Taco jej towarzyszy?

Instagram

Reklama

Plotki o ich romansie rozgrzewają internet!