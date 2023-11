Od kilku tygodni media nie przestają plotkować o rzekomym związku Igi Lis i Taco Hemingwaya. Ale koniec tych spekulacji! Wszystko stało się jasne po tym, jak do sieci trafiło ich wspólne zdjęcie, które ktoś zrobił im na Orange Warsaw Festival. Choć nie trzymali się tam za ręce, to z relacji bawiących się fanów muzyki wynika, że córka Kingi Rusin nie opuszczała rapera nawet na krok.

Iga Lis i Taco Hemingway nie odnieśli się do plotek, ale córka dziennikarki sama się "wygadała". Iga opublikowała na Instagramie zdjęcie i choć na pierwszy rzut oka niewiele nam mówi to fani rapera zauważą na nim jeden szczegół z teledysku do utworu "Krypto waluty". Wygląda na to, że Filip podarował ukochanej sygnet, który sam jeszcze niedawno nosił. Koniecznie zobaczcie nasze wideo.

Ciekawe, kiedy zakochani oficjalnie potwierdzą doniesienia o swoim związku...