Iga Lis doceniona przez amerykańskiego Vogue'a! Nie mogli przejść obok niej obojętnie! 

Iga Lis wzięła udział w London Fashion Week 2020 a jej obecność na wydarzeniu została uwieczniona przez amerykańskiego Vouge'a! Czym młoda Polka zainteresowała największy i najbardziej prestiżowy magazyn modowy na świecie?

Iga Lis w amerykańskim Vogue'u

Iga Lis to dziewczyna, która spełnia swoje marzenia i nie czeka na cud. Aktualnie mieszka w Londynie, gdzie studiuje na prestiżowej uczelni London School of Economics and Political Science. To było jedno z jej marzeń, ale nie jedyne. Córka Kingi Rusin próbowała również swoich sił jako modelka. Już od nastoletnich lat nie bała się ciężkiej pracy a modeling był dla niej świetną lekcją życia. Kilka dni temu wzięła udział w London Fashion Week, gdzie jej elegancka stylizacja została dostrzeżona przez słynnego amerykańskiego fotografa Phila Oh - który na co dzień współpracuje z amerykańskim Vogue'm.

Okazało się, że stylizacja wybrana przez Igę Lis stała się inspiracją dla fotografa, którego obiektyw wychwytywał najlepiej ubrane osoby na ulicach Londynu. To nie lada wyróżnienie tym bardziej, że Fashion Week przyciąga tłumy miłośników mody z całego świata i wyróżnić się w tym okresie jest bardzo trudno.

Córka Kingi Rusin postawiła na prostotę i elegancję. Zestawiła ze sobą skórzane spodnie, biały golf i szykowną marynarkę. Efekt? Jej zdjęcie mogli zobaczyć wszyscy miłośnicy Vogue'a!

Oto stylizacja, którą amerykański Vogue pokazał na swojej stronie internetowej:

Londyńską stylizację Igi Lis docenił fotograf Phil Oh, na co dzień współpracujący z amerykańskim Vogue'em.