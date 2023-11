Iga Lis i Taco Hemingway są parą już od ponad roku. Pierwsze zdjęcia zakochanego rapera i córki Kingi Rusin trafiły do mediów po zeszłorocznym Open'erze. Wtedy paparazzi przyłapali parę na romantycznych spacerach za rękę po Sopocie. Iga Lis i Taco Hemingway nie obnosili się jednak ze swoim uczuciem. Nie pokazywali wspólnych zdjęć i trzeba było się domyślać, że to właśnie o Idze rapuje Taco w swoich licznych kawałkach.

Ostatnio wszystko się jednak zmieniło! Iga i Taco chętnie pokazują się publicznie. Razem wybrali się między innymi na mecz polskiej drużyny na Stadionie Narodowym. Dali się też przyłapać na spacerze, podczas którego nie szczędzili sobie czułości. Teraz Iga po raz pierwszy dodała na swój Instagram romantyczne zdjęcie z ukochanym, na którym widać, jak go całuje! Okazja ku temu była wyjątkowa. Zobaczcie poniżej.

Iga Lis całuje Taco Hemingwaya na Instagramie

Iga Lis i Taco Hemingway już nie kryją się ze swoim uczuciem. Choć parę dzieli dokładnie 10 lat różnicy, a do tego często i odległość (wyjazd Igi do Londynu na studia, koncerty Taco), to jednak zakochani doskonale się ze sobą dogadują, a ich uczucie kwitnie. Widać to zwłaszcza na najnowszej fotografii, którą opublikowała Iga na swoim profilu na Instagramie. Po raz pierwszy pokazała tak intymne zdjęcie z ukochanym! Nie zrobiła tego jednak bez powodu. Jak się okazuje, 29 lipca Taco skończył 29 lat, a zdjęcie najwyraźniej było rodzajem prezentu urodzinowego.

Pod fotografią posypały się oczywiście życzenia dla Taco. Nie zabrakło również uroczego serduszka od Natalii Szroeder, która przyjaźni się z Igą i jest dziewczyną Quebonafide, przyjaciela Taco, z którym tworzy duet Taconafide.

Zobaczcie, jak Iga i Taco uroczo razem wyglądają! Ciekawe, czy teraz para częściej będzie pokazywać wspólne fotki?

Para nie kryje się już ze swoim uczuciem