Iga Krefft - aktorka, którą wszyscy znamy z „M jak miłość” i wokalistka o pseudonimie Ofelia, która właśnie wydała taneczny singiel „Zakochana w bicie”, miesiąc temu na swoim Instagramie wyznała, że od sześciu lat choruje na nerwicę z epizodami depresji, a dwa lata temu przeszła załamanie nerwowe.

Teraz opowiedziała o swojej chorobie w pierwszym wywiadzie dla magazynu "Party". Co mówi aktorka?

Kiedy Iga Krefft dwa lata temu usłyszała od psychiatry, że ma depresję, było jej potwornie wstyd. I zastanawiała się dlaczego ona, ma przecież fajną pracę, kochającego faceta i generalnie wszystko jej się układa...

Choroba była dla mnie w tamtym momencie oznaką słabości i porażki. Dlatego powiedziałam rodzicom: „Błagam, nie mówcie o tym nikomu”. Tylko cztery najbliższe mi osoby wiedziały, co się ze mną dzieje. Dopiero niedawno, po dwóch latach terapii i leczenia farmakologicznego, poczułam, że jestem gotowa o tym opowiedzieć. Bo niby dlaczego mam się tego wstydzić? Żałuję nawet, że zrobiłam to tak późno. Gdybym powiedziała wcześniej, łatwiej byłoby mi pracować, bo ludzie widzieliby we mnie człowieka, a nie maszynę do wykonywania zadań”, mówi w magazynie "Party".

Gdy miała 11 lat zaczęła grać w teatrze, a rok później dostała rolę Uli Mostowiak w „M jak miłość”, którą gra do dziś. Potem, w wieku 17 lat, wystąpiła w „Na Wspólnej”. Czy fakt, że zaczęła karierę tak wcześnie, mógł mieć wpływ na chorobę? Iga twierdzi, że tak!

Na pewno! Niemniej jestem bardzo wdzięczna rodzicom, że pozwolili mi realizować moje wielkie marzenie o aktorstwie. Mieli do mnie zaufanie, oceny się zgadzały, nie wagarowałam, a jak wagarowałam, to po to, by iść do kawiarni pouczyć się do sprawdzianu. Jednak dopiero teraz zaczynam rozumieć, jakie szkody mi to wszystko wyrządziło. Nie miałam normalnego dzieciństwa. Jeździłam po osiem godzin pociągiem z Wejherowa do Warszawy, by o szóstej rano być na planie, a w tzw. międzyczasie odrabiałam lekcje. Do tego jeszcze dochodziła szkoła muzyczna. Dlatego, gdy miałam 16 lat, razem z rodzicami zdecydowaliśmy, że zamieszkam w Warszawie. Sama. To była dobra decyzja, bo byłam odpowiedzialną nastolatką. Uczyłam się i pracowałam, nie interesowały mnie imprezy. Ale stałam się trochę jak żołnierzyk, który wykonywał zadania, i akurat mojej psychice to nie służyło”, opowiada młoda aktorka.