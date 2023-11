Iga Krefft, która popularność zdobyła dzięki roli w „M jak miłość” (gra tam od 12. roku życia), teraz rozpoczyna karierę muzyczną. Gwiazda występuje w programie Polsatu „Twoja twarz Brzmi Znajomo” i idzie jej świetnie.

W rozmowie z magazynem „Party” młoda gwiazda śmieje się, że karierę wokalną rozpoczęła w wieku pięciu lat, kiedy wgrała konkurs w przedszkolu, a nagrodą był występ „Od przedszkola do Opola”. Choć przed czterema laty Iga dostała się do trzech szkół aktorskich (do Warszawy spod tzw. kreski), to postawiła na karierę muzyczną i niedługo na rynku pojawi się jej pierwszy krążek zatytułowany „Ofelia”.

Iga Krefft o płycie

Gwiazda pracuje nad nim od wielu miesięcy, w pracy pomaga jej Jurek Zagórski, który produkował muzykę m.in. dla Natalii Przybysz i Krzysztofa Zalewskiego (oboje za swoje krążki zdobywają Fryderyki!)

To było moje marzenie, by z nim opracować. Chcę, by ludzie, słuchając „Ofelii”, mieli poczucie, że jeszcze czegoś takiego nie było, że ta Iga Krefft nie chodzi na kompromisy”, mówi młoda gwiazda.

Niewiele osób wie jednak, że Idze Krefft na drodze do sławy bardzo pomaga przystojny chłopak, z którym gwiazda spotyka się już dwa i pół roku.

Kim jest chłopak Igi Krefft?

To Wiktor Ejryszew. Chłopak Igi Krefft jest scenarzystą, pisze skecze i reżyseruje. Zagrał nawet niewielką rólkę w jednym z odcinków „M jak miłość” dwa lata temu. Wiktor i Iga pracują teraz nad pierwszym teledyskiem do jej debiutanckiej płyty, który będzie też debiutem reżyserskim Wiktora. Para jest podobno nierozłączną. Ejryszew bierze lekcje gry na gitarze, by móc ruszyć na wiosnę w trasę koncertowa Igi. Nie zamierzają się rozstawać na dłużej.

Iga Krefft z chłopakiem

Iga Krefft z chłopakiem