Maciej Dowbor zdradził, jaki jest jego ideał kobiety. Razem z naszą kamerą pojawiliśmy się ostatnio na nagraniu finałowego odcinka programu "Supermodelka Plus Size", gdzie nie mogło zabraknąć dziennikarza- poprowadził bowiem ostatni odcinek show. Postanowiliśmy zapytać Maćka, jaki jest jego ideał kobiety. Co powiedział nam gwiazdor Polsatu, który już od kilku lat związany jest z Joanną Koroniewską? Musicie posłuchać, co nam zdradził!

Reklama

Zobacz także: TYLKO U NAS! Znamy płeć drugiego dziecka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora!

Reklama

Maciej Dowbor zdradził, jaki jest jego ideał kobiety.