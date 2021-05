Ida Nowakowska rodzi lada chwila! Jej brzuszek jest już naprawdę duży, spójrzcie na ostatnie nagranie

Kiedy Ida Nowakowska na antenie "Pytania na śniadanie" ogłosiła, że jest w ciąży i spodziewa się przyjścia na świat swojego pierwszego dziecka, okazało się, że przyszłej mamie udało się sprytnie ukrywać zaokrąglony brzuszek przez kilka ładnych miesięcy. Od tego czasu gwiazda zyskała jeszcze więcej fanów i coraz chętniej dzieliła się z internautami swoimi doświadczeniami, a także dumnie prezentowała ciążowe kształty. Teraz w sieci pojawił się kolejny filmik z udziałem jurorki "Dance Dance Dance", na którym dokładnie widać jej, naprawdę sporych rozmiarów, brzuszek! Poród zbliża się wielkimi krokami. Kiedy rodzice powitają swoje synka?

Ida Nowakowska pokazuje duży, ciążowy brzuszek

Ida Nowakowska jest juz gotowa, żeby przywitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Przyszła mama ma za sobą baby shower, zorganizowała wyprawkę, rzeczy do dziecięcego pokoiku, ubranka dla maluszka, a także dla siebie, na czas pobytu w szpitalu. Choć poród zbliża się wielkimi krokami, Ida Nowakowska nie robi sobie przerwy od pracy! Gwiazda ma zamiar występować w "Pytaniu na śniadanie" do samego końca, a co więcej, już podpisała umowę umowę na prowadzenie kolejnej edycji "The Voice Kids", która ruszy, kiedy jej synek będzie miał zaledwie kilka tygodni.

Kiedy Ida Nowakowska rodzi?

Kiedy Ida Nowakowska w styczniu wywołała prawdziwe poruszenie, informując, że jest w ciąży, okazało się, że gwiazda TVP była wtedy w jej szóstym miesiącu! Synek Idy Nowakowskiej ma przyjść na świat na początku maja, a więc lada dzień. Czy to oznacza, że jej fani mają właśnie ostatnią okazję, by zobaczyć ją w roli prowadzącej "Pytania na śniadanie" przed urlopem macierzyńskim, który - bez obaw - wcale nie ma być w jej przypadku taki długi? Nagranie, które pojawiło się na TikToku programu "Dance Dance Dance", w którym tancerka spełnia się jako jurorka, nie pozostawia nam żadnych wątpliwości! Podkreślony obcisłą sukienką ciążowy brzuszek Idy Nowakowskiej jest na nim naprawdę pokaźnych rozmiarów i wszystko wskazuje na to, że już niebawem poznamy jej długo wyczekiwanego synka!

Humorystyczne nagranie z ciężarną Idą Nowakowską, które pojawiło się na TikToku programu "Dance Dance Dance", rozbawiło jej fanów do granic możliwości. Internauci nie byli w stanie oderwać wzroku od jej brzuszka, który jest już naprawdę sporych rozmiarów. Synek Idy Nowakowskiej ma przyjść na świat lada dzień.

Gwiazda przez sześć miesięcy doskonale ukrywała ciążę. Dziś na szczęście chętnie dzieli się z fanami swoimi doświadczeniami, jako przyszła mama.

Co więcej gwiazda nie planuje długiego urlopu macierzyńskiego i już wiadomo, że pojawi się jako prowadząca w kolejnej edycji "The Voice Kids".