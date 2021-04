Ida Nowakowska pokazała swoje baby shower! Niebieskie balony i ciasteczka w kształcie śpioszków to dopiero początek

Ida Nowakowska rodzi już za chwilę. Nic więc dziwnego, że jej przyjaciółki zorganizowały jej przepiękny baby shower. Przyjęcie było niespodzianką, której Ida ani trochę się nie spodziewała. Przyszła mama popłakała się ze wzruszenia! Ida pochwaliła się tym wyjątkowym wydarzeniem i pokazała wiele zdjęć. Jesteśmy pod wrażeniem wystroju - śliczne ciasteczka, niebieskie balony i obowiązkowe "It's a boy" robią zawsze wspaniałe tło do takiej imprezy.

Ida Nowakowska pokazała zdjęcia z baby shower! Jest niebiesko i uroczo

Ida Nowakowska jest w ósmym miesiącu ciąży. Już niedługo na świecie pojawi się jej synek. Mimo że ciąża jest już zaawansowana, Idę rozpiera energia i wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Cały czas możemy oglądać ją w "Pytaniu na śniadanie" czy jako jurorkę w "Dance Dance Dance". Tak zapracowana Ida nie miała czasu, by przygotować przyjęcie baby shower. Zrobiły to za nią koleżanki z pracy, które zorganizowały uroczą imprezę pełną słodkości i oczywiście koloru niebieskiego.

Jak Wam się podoba takie przyjęcie?

Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć podstawowej dekoracji! Niebieskich balonów i napisu "It's a boy"! Podstawą były także słodycze i słone przekąski, czyli to co ciężarne kobiety lubią najbardziej.

Całe przyjęcie było utrzymane w błękitnych kolorach.

Ida jest już w ósmym miesiącu. Mimo tego ani na chwilę nie zwalnia zawodowego tempa.