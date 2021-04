Ida Nowakowska tuż przed porodem zdradziła "Party", jak chce wychować swojego synka. Czy jest gotowa na jego narodziny?

Pokoik już jest urządzony, a ubranka dla synka wyprasowane. Do tego Ida Nowakowska wybrana położoną, a także szpital, który poleciły jej inne mamy. Teraz czeka już tylko na swojego synka. A poród tuż-tuż.

Czy czujesz, że ciąża cię zmieniła?

Obserwowanie etapów rozwoju nowego życia jest dla mnie absolutnie fascynujące! Nauczyłam się, że nie

wszystko mogę przewidzieć, że na wiele spraw nie mam wpływu. Każdy moment ciąży rodzi wiele pytań i obaw, ale też sprawia, że my, kobiety, dorastamy wewnętrznie do miłości bezwzględnej. Uczymy się pokory, solidarności i szacunku dla każdej mamy i dla każdego życia.

Jaką chcesz być mamą?

Mój syn zawsze będzie mógł na mnie liczyć. Pragnę dać mu miłość i poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że każdą jego niedoskonałość pokocham ze zdwojoną siłą i we wszystkim dam mu oparcie.

A jakie wartości chciałabyś mu przekazać?

Bardzo bym chciała wychować go na mądrego, odpowiedzialnego, uczciwego i twórczego człowieka. Pokazać mu piękno otaczającego świata i przekazać mu najważniejsze wartości tłumaczące sens życia.

Jaka jest twoja mama?

Dziś myślę, że pasją mojej mamy było i jest… po prostu bycie mamą. Ona zawsze miała mnóstwo pomysłów. Zabierała mnie ze sobą na wernisaże, do muzeów, opery i na spotkania z ciekawymi ludźmi. Czułam, że z nią zawsze jest ciekawie, miło i twórczo, ale też podążała za moimi marzeniami. Mama nauczyła mnie, że każda chwila życia jest ważna i warto ją przeżyć mądrze. Wpoiła, że trzeba wymagać od siebie i szanować innych ludzi oraz że szczęście odnajduje się, dając z siebie innym.

Twój tata, pisarz Marek Nowakowski, nie żyje od kilku lat. Za co jesteś mu wdzięczna?

Za bycie dobrym i pełnym miłości tatą. To on nauczył mnie miłości do literatury, historii i odkrywania w ludziach ich tajemnic. Chciał, żebym była charakterna i dzielna. Budował we mnie świat wartości, których nie da się określić i zmierzyć, a które nadają sens mojemu życiu. Dziś podświadomie staram się wszystko robić zawsze tak, aby był ze mnie dumny.

Jak dacie z mężem synkowi na imię?

Jeszcze nie mamy pewności. Negocjacje trwają.

Może zechcecie upamiętnić w ten sposób kogoś z rodziny?

Bez względu na to, jakie imię dostanie, postaramy się, żeby nasz syn poznał historię naszych dziadków i dalszych przodków.

Jesteście już w pełni przygotowani na przyjście syna na świat? Pokoik urządzony, wyprawka kupiona?

Tak, już prawie wszystko mamy. Przyznam, że odkrywanie nowych rzeczy dla przyszłych mam i dzieci to dla mnie bardzo ciekawe nowe doświadczenie. Niesamowite, że większość wynalazków wynika z doświadczenia bycia rodzicem. Wzrusza mnie, kiedy widzę, z jaką pasją mój mąż śledzi ze mną wszelkie nowości dotyczące ciąży, porodu i pierwszych dni życia dziecka. Oboje nie możemy się doczekać.

Ida z mężem kupili już większość potrzebnych rzeczy dla dziecka.

Ida z Agustinem Egurrola są jurorami w programie TVP "Dance Dance Dance".