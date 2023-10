Ida Nowakowska w rozmowie reporterką Party.pl skomentowała swój szybki powrót do pracy po ciąży. Gwiazda TVP przed naszą kamerą zdradziła również, kto pomaga jej w opiece nad dzieckiem kiedy musi wyjść z domu. Okazuje się, że Ida Nowakowska może liczyć nie tylko na swojego męża!

Ida Nowakowska należy do grona gwiazd, które w ekspresowym tempie wróciły do aktywności zawodowej po ciąży. Synek gwiazdy TVP pojawił się na świecie dokładnie 7 maja, a już tydzień później młoda mama pojawiła się w wielkim finale "Dance Dance Dance". Niespełna trzy tygodnie po porodzie Ida Nowakowska wróciła do pracy w "Pytaniu na śniadanie", a dziś bierze udział w nagraniach do tanecznego show z udziałem dzieci "You Can Dance. Nowa generacja".

Zapytaliśmy Idę Nowakowską skąd bierze na to wszystko siły - posłuchajcie, co nam powiedziała o swoim powrocie do pracy po narodzinach dziecka!

