Popularna prezenterka Ida Nowakowska 10 czerwca urodziła swoje pierwsze dziecko, co oznacza, że za kilka dni maluszek będzie miał dwa miesiące. Co niezwykłe w show-biznesie, jak dotąd nie poznaliśmy imienia synka prowadzącej "Pytanie na śniadanie" i jej męża Jacka Harnona. Aktywna młoda mama, już zdążyła wrócić do pracy i - jak wynika z jej zdjęć i wypowiedzi - formy sprzed porodu. I choć w swoich mediach społecznościowych zdradza wiele i często pokazuje maluszka, siebie i męża, to dotąd nie zdradziła imienia dziecka. Zapytaliśmy ją o to przy okazji wywiadu. Czy wreszcie zmieniła zdanie? Zobaczcie, co nam powiedziała Ida Nowakowska.

idavictoria/Instagram

Ida często pokazuje zdjęcia czy filmiki, na którym widać jej męża zajmującego się dzieckiem. Ostatnio wzruszyła swoich obserwatorów nagraniem, na którym jej mąż Jack czyta synkowi bajkę, a ten z uwagą słucha taty.