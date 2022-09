Ida Nowakowska zaliczyła makijażową wpadkę na imprezie!? 

Ida Nowakowska chętnie pozowała do zdjęć na ściance, ale wszyscy patrzą tylko na makijaż gwiazdy TVP. Czyżby wpadka? To trzeba zobaczyć z bliska!

Ida Nowakowska, która błyskawicznie wróciła do pracy po narodzinach synka Maksymiliana, od czasu do czasu pojawia się na różnego rodzaju imprezach. Ostatnio gwiazda TVP była jednym z gości na evencie znanej marki biżuterii i postawiła na klasyczną stylizację z czarną marynarką, jednak to makijaż Idy Nowakowskiej zwraca całą uwagę. Zaliczyła wpadkę jak Blanka Lipińska?

Ida Nowakowska zaskoczyła makijażem! Korektor pod oczami jest mocno widoczny...

Ida Nowakowska oficjalnie otworzyła sezon na jesienne stylizacje i na imprezie marki Tous pojawiła się ubrana w czerń w towarzystwie swojego męża Jacka Herndona. Stylizacja tancerki prezentowała się perfekcyjnie, a złote dodatki dodały jej charakteru.

Na uwagę zasługuje też makijaż Idy Nowakowskiej. Tancerka zdecydowała się na mocno podkreślone usta w kolorze czerwieni, ale całą uwagę zwracają oczy gwiazdy, a w zasadzie mocno widoczny korektor na dolnej powiece. Czyżby to było niedopatrzenie wizażystki, a może wina oświetlenia? Nie wygląda to dobrze!

East News / Artur Zawadzki/REPORTER

Wpadka z widocznym korektorem to dość częsty widok na czerwonym dywanie i zdarza się nie tylko polskim gwiazdom, ale również podczas największych wydarzeń w Hollywood.

East News / Artur Zawadzki/REPORTER

Niedawno wpadkę w podobnym stylu zaliczyła Blanka Lipińska. Sądzicie, że Ida Nowakowska nie wiedziała o zbyt widocznym korektorze?