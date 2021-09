Ida Nowakowska zagrała w filmie o kardynale Wyszyńskim. Czy teraz zostanie aktorką? 

Ida Nowakowska zyskała ogromną rozpoznawalność, od kiedy pojawiła się w roli jurorki w programie „You can dance”. Potem przyszedł czas na program „Bake Off”, a teraz obok Ewy Chodakowskiej i Roberta Kupisza zasiada w jury nowego programu tanecznego „ Dance dance dance ”. Tancerka chętnie mówi o pracy zawodowej, ale jej życie prywatne owiane było tajemnicą. Do tego czasu! Zobaczcie, jakie zdjęcie pokazała Ida Nowakowska... Ida Nowakowska pokazała romantyczne zdjęcie z mężem! Ida Nowakowska rzadko publikuje wspólne zdjęcia ze swoim mężem, Jackiem Herndonem. Para pobrała się w 2015 roku w polskiej parafii w Los Angeles. Tancerka poznała swojego męża podczas studiów na Uniwersytecie Kalifornijskim, gdzie razem studiowali ten sam kierunek, aktorstwo. Co prawda gwiazda bardzo rzadko umieszcza w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia, ale tym razem zrobiła wyjątek i pokazał bardzo romantyczną fotografię, która zachwyciła Internautów. Czarno białe zdjęcie podpisała: Mój mąż jest obietnicą tego, że będę miała przy sobie najlepszego przyjaciela na zawsze - wyznała Nowakowska na Instagramie. Reakcja Internautów na romantyczne zdjęcie Idy z mężem Niezwykle klimatyczne czarno-białe zdjęcie przypomina kard z francuskiego filmu o miłości - w ten sposób fani tancerki podsumowali romantyczną fotografię. Zdjęcie przypadło do gustu też innym gwiazdom. Pozytywne komentarze pod zdjęciem napisała Basia Kurdej-Szatan, Marcelina Zawadzka, Kasia Dziurska. To zdjęcie i Wy wyglądacie jak z plakatu francuskiego filmu o miłości 😍😍😍 Świetne ujęcie💥👌 Śliczne 😍 😍 W odpowiedzi na tak pozytywny odbiór zdjęcia, Ida Nowakowska w komentarzu przyznała, że ona również uwielbia tą fotografię: To zdjęcie jest takie cudowne ,...