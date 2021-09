Aż trudno uwierzyć, ale nowa gwiazda TVP Ida Nowakowska niedawno obchodziła czwartą rocznicę ślubu . W wywiadzie dla magazynu „Flesz” pierwszy raz tak szczerze opowiedziała o swoim małżeństwie. Swojego męża Jacka Herndona poznała na pierwszym roku studiów w Kalifornii. Po kilku latach para zaręczyła się. Jack oświadczył mi się nieoczekiwanie podczas pierwszej wizyty w Polsce. Dał mi wtedy pierścionek, który sam zrobił ze złotego drucika. Na nic innego nie było go wtedy stać. Czułam, że to niesamowity facet - opowiada Ida. Para wzięła ślub w Kalifornii, w Los Angeles, ale w parafii polskiej. Jednak dwa lata po ślubie Ida stanęła przed bardzo ważnym życiowym wyborem. Jej mąż musiał jechać na rok do Chin, a potem znów przeprowadzić się do Waszyngtonu ze względu na studia. A ona czułam, że to w Los Angeles czeka ją wspaniałe życie. Tu byli cudowni przyjaciele i mentorzy, którzy pomogli mi zbudować moje myślenie. Miałam też agentkę, która planowała zrobić ze mnie „gwiazdę Hollywood”. Wydawało mi się, że chcę zostać w tym mieście do końca życia. Nie chciałam wyjeżdżać. Biłam się więc z myślami długo - mówi Ida Nowakowska. Kto pomógł ostatecznie Idzie Nowakowskiej podjąć decyzję? Mama. Bardzo jej ufam. Powiedziała mi wtedy, że rodzina jest najważniejsza, a strata taty mocno jej o tym przypomniała. Spakowałam swoje rzeczy, samochód wstawiłam do garażu, pożegnałam przyjaciół i wyjechaliśmy do Nankinu. Dziś Ida Nowakowska twierdzi, że wybrała dobrze. Przecież w takich chwilach ludzie często się rozstają. Ale czy życie na odległość nie sprawia, że para się od siebie oddala? Teraz Jack przyjechał na wakacje do Idy. Pracuje przez trzy miesiące w Polsce. Niedługo jednak znów wyjeżdża, tym razem do Paryża, bo...