Ida Nowakowska jako zakonnica: „Siostry ubierały mnie w prawdziwy habit z II wojny światowej”

Ida Nowakowska po raz kolejny zaskoczyła fanów. Gwiazda, która zaledwie kilka miesięcy temu została mamą, zdecydowanie nie zwalnia tempa, a jej kariera nabrała prawdziwego rozpędu. Co więcej, do kin właśnie trafił film, w którym tancerka i ulubienica widzów wcieliła się w rolę... siostry zakonnej! Jak Ida Nowakowska wspomina swoje doświadczenia na planie? Dla prowadzącej "Pytania na śniadanie" było to bardzo ważne przeżycie.

Ida Nowakowska zagrała zakonnicę

W życiu tej gwiazdy dzieje się naprawdę sporo. Ida Nowakowska urodziła na początku maja i ku zdziwieniu internautów bardzo szybko wróciła do pracy. Co więcej, dopiero ostatnio - po pięciu miesiącach - w rozmowie z "Party" Ida Nowakowska zdradziła imię dziecka i ogłosiła, że razem z Jackiem dla swojego synka wybrali imię Maksymilian Marek. Fani nie kryją, że uwielbiają obserwować Idę Nowakowską w roli mamy, a teraz mogą zobaczyć swoją ulubioną gwiazdę nie tylko w "Pytaniu na śniadanie" i "You Can Dance", ale również na srebrnym ekranie, bo 17 września do kin trafił film „Wyszyński - zemsta czy przebaczenie”, w którym Ida Nowakowska wcieliła się w rolę zakonnicy - Siostry Serafiny.

Tancerka zagrała obok takich sław jak Małgorzata Kożuchowska, Ksawery Szlenkier, Marcin Kwaśny, czy Adam Fidusiewicz, z którym nawet pochwaliła się wspólnym zdjęciem z planu!

@idavictoria, Instagram

Zobacz także: Ida Nowakowska odpowiada na atak katolickiego tygodnika! "Kolejny fake news"

Jak się okazuje, rola w filmie opowiadającym o wojennych losach księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego, miała dla gwiazdy bardzo ważne znaczenie, a strój zakonnicy bynajmniej nie był z wypożyczalni. Jak się okazuje, zakładanie habitu było naprawdę pracochłonne.

Moja rola Siostry Serafiny jest niewielka, ale dla mnie bardzo symboliczna…

Na zdjęciach jestem z prawdziwymi siostrami w autentycznym, kiedyś powstańczym, szpitalu w Laskach.

Siostry ubierały mnie w prawdziwy habit z II wojny światowej i opowiadały o roli sióstr w tym czasie.

Fantastyczne osoby!

A i okulary, które mam na sobie w filmie są również z II wojny światowej!

Cudowne siostry Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, dziękuję! Jesteście wspaniałe! - napisała, publikując zdjęcia z siostrami.

Zobacz także: Ida Nowakowska pokazała syna w przesłodkiej stylizacji. Maluszek rośnie jak na drożdżach

Jak Ida Nowakowska wypadła na wielkim ekranie? Okazuje się, że spore grono fanów gwiazdy już wybrało się do kin i oceniło swoją ulubienicę, a także film naprawdę dobrze! Internauci są zachwyceni:

- Najbardziej pozytywna zakonnica ever! Love!! ♥️🔥 - Piękny film i świetna rola 👏👏👏 - Byłam Iduś od razu jak tylko w kinach się pojawił ten film 🥺🧡 film przejmujący i bardzo wzruszający!🙏🏻🙈 warto udać się do kina i obejrzeć. - Wspaniałe film!!!! Super pani Ido!!! ❤️❤️❤️😍😍😍 - Właśnie wracam z seansu i jestem głęboko poruszona historią Prymasa❤️Polecam. wszystkim 🙏 - Extra.

A wy wybieracie się na film „Wyszyński - zemsta czy przebaczenie”, w którym Ida Nowakowska gra jedną z ról? Jesteśmy bardzo ciekawi.