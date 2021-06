Ida Nowakowska z mężem świętowali 6. rocznicę ślubu. Pokazali piękne nagranie z synem! 

Ida Nowakowska jest w ciąży - wesołą nowinę ogłosiła dopiero w szóstym miesiącu w "Pytaniu na śniadanie"! Kim jest mąż aktorki i wkrótce szczęśliwy ojciec dziecka? Ida Nowakowska niewiele mówi o swoim życiu prywatnym, jednak jej mąż Jack Herndon czasami towarzyszył jej na branżowych wyjściach, pomimo tego, że na co dzień dzielą ich setki tysięcy kilometrów. Wciąż zakochani w sobie Ida i Jack w tym roku będą obchodzić swoją 6. rocznicę ślubu. Jednak jak dziś się okazało to nie jedyne ważne wydarzenie, jakie czeka ich w tym roku. Ida Nowakowska spodziewa się dziecka! Kim zatem jest jej mąż i przyszły szczęśliwy tata? Poznajcie ich historię! Zobacz także: Ida Nowakowska szczerze o małżeństwie! Cztery lata po ślubie żyją na odległość Kim jest mąż Idy Nowakowskiej, Jack Herndon? Ida Nowakowska i Jack Herndon wzięli ślub w czerwcu 2015 roku. Ceremonia odbyła się w Los Angeles, a na przyjęciu bawiło się aż 150 osób! Ukochany prowadzącej "Pytanie na śniadanie" jest Amerykaninem. Para poznała się na studiach aktorskich w Kalifornii. Nie była to jednak miłość od pierwszego wejrzenia. Jakiś czas temu Ida w rozmowie z Plejadą przyznała: Przez lata graliśmy razem sceny, występowaliśmy w filmach krótkometrażowych. (…) Jakby ktoś mi powiedział na pierwszym roku studiów, że ten kolega z roku będzie moim mężem, to bym się uśmiała i powiedziała, że to niemożliwe. Ida Nowakowska i Jack Herndon poznali się na pierwszym roku studiów, natomiast kilka lat później Jack przyjechał w odwiedziny do Polski i niespodziewanie jej się oświadczył: Jack oświadczył mi się nieoczekiwanie podczas pierwszej wizyty w Polsce. Dał mi wtedy pierścionek, który sam zrobił ze złotego drucika. Na nic innego nie było go...