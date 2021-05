Ida Nowakowska w dziewiątym miesiącu ciąży wystąpi na Eurowizji! Wiemy, w jakiej roli!

Ida Nowakowska już niedługo po raz pierwszy zostanie mamą, jednak do ostatnich chwil przed porodem nie zwalnia tempa. Chociaż kilka dni temu pożegnała się z widzami "Pytania na śniadanie" na okres urlopu macierzyńskiego, to jednak, jak się właśnie okazało, będziemy mogli ją zobaczyć jeszcze przed porodem podczas dużej imprezy - Eurowizji 2021! Co będzie na niej robić Ida? Sprawdźcie szczegóły!

Ida Nowakowska pojawi się na Eurowizji 2021!

Ida Nowakowska to jedna z największych gwiazd TVP. Piękna tancerka cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów. Fani uwielbiają oglądać programy z jej udziałem, między innymi "Pytanie na śniadanie", czy "Dance Dance Dance". Jak jednak wiadomo, teraz przed Idą Nowakowską jest jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu - gwiazda już w tym miesiącu zostanie mamą.

Z tego też względu przez pewien czas nie będziemy oglądać Idy w programach TVP, bo gwiazda zajmie się opieką nad maluszkiem. Jednak zanim to nastąpi, tancerka tuż przed porodem pojawi się jeszcze na Eurowizji 2021! Polskę w tym roku reprezentuje Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride", któremu będą towarzyszyć tancerze z grupy Agustina Egurroli.

Co zatem będzie robić na Eurowizji Ida? Jak możemy zobaczyć na nagraniu z prób do Eurowizji, które pojawiło w sieci, ciężarna gwiazda przekaże punktację z Polski. Będzie to oczywiście łączenie ze studia z Warszawy, a samo wystąpienie bardzo krótkie, dlatego taka rola z pewnością nie będzie ponad siły przyszłej mamy. Niemniej jednak podziwiamy i cieszymy się, że Ida Nowakowska jest w tak fantastycznej formie do ostatnich chwil przed porodem!

A Wy, cieszycie się, że zobaczymy Idę w telewizji jeszcze przed rozwiązaniem?

Naszym tegorocznym reprezentantem na Eurowizji jest Rafał Brzozowski. Wielkie muzyczne show rozpocznie się już za niespełna dwa tygodnie!

