Ida Nowakowska rodzi lada chwila! Planuje przerwę od pracy? Wiemy, jakie ma plany! 

To już niedługo! Gwiazda TVP urodzi syna na początku maja. A kiedy wróci do pracy? Ida Nowakowska

nadal prowadzi „Pytanie na śniadanie” i nie zamierza brać urlopu aż do porodu. Jej przyjaciele twierdzą,

że tancerka jest pracowita i ambitna, dlatego nie przewiduje też długiego urlopu macierzyńskiego. Już podpisała umowę na prowadzenie kolejnej edycji „The Voice Kids”! Zdjęcia do show mają ruszyć w wakacje. Syn Idy będzie miał wtedy zaledwie kilka tygodni, ale Nowakowska będzie mogła liczyć na pomoc męża oraz mamy, która mieszka blisko córki w Warszawie. TVP zagwarantowała Idzie komfortowe warunki na planie – młoda mama na pewno otrzyma do dyspozycji zaciszną garderobę, w której będzie mogła karmić dziecko.

Ida Nowakowska lada chwila zostanie mamą

Gwiazda właśnie przygotowuje się do swojej najważniejszej życiowej roli. Dlatego razem z mężem zaczęła wybierać gadżety dla synka. Nie zapomniała o dodatku, który jest hitem wśród mam - poduszce do karmienia w kształcie kury. Przyszli rodzice postawili na model w kolorze khaki. Kolejnymi dodatkami była pościel dla dziecka. Gwiazda wybrała lekką, bambusową kołderkę w stonowanych kolorach. Nie zapomniała o upominku dla siebie, kimonie projektu Marcina Tyszki, które wykorzysta w szpitalu.

Piękny jest, taki miły w dotyku. Tak mnie uskrzydli! Będę latać po szpitalu. A dlaczego tam nie mam dobrze wyglądać - dodała.

Ida wybiera dla synka pościel i inne gadżety.

Ida zna swojego męża Jacka już dziesięć lat. Ale to nie była miłość od pierwszego wejrzenia.

