Ida Nowakowska podczas relacji na InstaStories wyjawiła, co przeżyła w minioną niedzielę. Była prowadząca "Pytania na śniadanie" opublikowała krótkie nagranie i nie ukrywała, że nie tak wyobrażała sobie Dzień Ojca. Co się stało? Idzie Nowakowskiej zdecydowanie nie było do śmiechu.

Ida Nowakowska nie tak wyobrażała sobie Dzień Ojca

Ida Nowakowska w ostatnich latach należała do grona największych gwiazd TVP. Niestety, kilka miesięcy temu doszło do prawdziwej rewolucji i Ida Nowakowska straciła pracę u publicznego nadawcy. Gwiazda długo milczała i nie komentowała tego, co wydarzyło się w TVP, ale kilka tygodni temu zrobiła wyjątek. Ida Nowakowska pierwszy raz mówiła o zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" i wbiła szpilę szefowej śniadaniówki. Prezenterka zniknęła z anteny, ale wciąż jest aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 455 tysięcy osób. Gwiazda chętnie pokazuje swoim fanom, jak wygląda jej życie, a ostatnio internauci mogli zobaczyć, że Ida Nowakowska spędziła noc z dzieckiem na klatce schodowej. Teraz z kolei była prowadząca "Pytanie na śniadanie" opowiedziała, co spotkało ją w minioną niedzielę!

Ida Nowakowska z pewnością nie tak wyobrażała sobie Dzień Ojca. Okazuje się bowiem, że w minioną niedzielę mąż i synek byłej gwiazdy "Pytania na śniadanie" utknęli w windzie.

Cześć kochani. Jak wam mija Dzień Ojca? bo my aktualnie jesteśmy w takiej konfiguracji relacjonowała Ida Nowakowska.

Właśnie się zbieraliśmy na piknik z okazji dnia ojca i jak widzicie w połowie winda utknęła, a ja miałam za chwilę dojść na dół więc jestem na zewnątrz, ale nie poddajemy się chłopcy mają sushi dodała.

Instagram @idavictoria

Gwiazda wezwała pomoc wiec mamy nadzieję, że winda szybko ruszyła i cała rodzina miała jeszcze dużo czasu na świętowanie Dnia Ojca.

