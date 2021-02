Mąż Idy Nowakowskiej czule całuje jej coraz większy brzuszek! Zobaczcie urocze nagranie gwiazdy "Dance Dance Dance"

Ida Nowakowska opublikowała na Instagramie naprawdę słodkie nagranie! Prowadząca "Pytanie na śniadanie" pokazała, jak mąż daje jej buziaka i czule całuje ciążowy brzuszek. Internauci są zachwyceni zachowaniem zakochanej pary, która już wkrótce zostanie rodzicami. Musicie to zobaczyć!

Ida Nowakowska i jej mąż Jack Herndon już niedługo po raz pierwszy zostaną rodzicami. Pod koniec stycznia gwiazda TVP w programie "Pytania na śniadanie" zdradziła, że spodziewa się dziecka. Szybko okazało się, że Ida Nowakowska jest już w szóstym miesiącu ciąży i urodzi syna! Przyszła mama długo ukrywała rosnący brzuszek, ale dziś chętnie pokazuje, jak zmienia się jej ciało.

Ostatnio Ida Nowakowska opublikowała w sieci uroczy film na którym jej mąż całuje jej spory ciążowy brzuszek.

Dużo miłości dla Was wszystkich! Bez wyjątków! ❤️- napisała szcześliwa gwiazda TVP.

Internauci są zachwyceni słodkim nagraniem Idy Nowakowskiej i mężem.

- Ojeeeej ❤️😍 Jak cudownie widzieć Was takich szczęśliwych ❤️

- 😍❤️ Aż miło popatrzeć ile szczęścia od Was bije!!! Cudownie!🥰🤩💗💞💕💓❤️

- Ile słodkości ❤️

- Ojejuuu dobrze widzieć was takich szczęśliwych! Buziaaaki! ❤️- komentują fani.