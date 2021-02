Ciężarna Ida Nowakowska reaguje na zaczepkę Kuby Wojewódzkiego! Tego z pewnością się nie spodziewał 

Odkąd Ida Nowakowska w dość nietypowy sposób, bo na antenie "Pytania na śniadanie", przekazała wesołą nowinę, do gwiazdy spływają liczne gratulacje, a wieść o jej ciąży stała się prawdziwą sensacją. Okazuje się, że w temacie postanowił wypowiedzieć się nawet sam Kuba Wojewódzki. Dziennikarz w mocnych słowach skomentował ciążę i urlop macierzyński gwiazdy TVP. Co na to Ida Nowakowska? Przyszła mama opublikowała w mediach społecznościowych jedno zdjęcie, a niektórzy spekulują, że to jej subtelna odpowiedź na zaczepkę króla TVN.

Ida Nowakowska odpowiada Kubie Wojewódzkiemu? Gwiazda opublikowała wymowne zdjęcie

Słowa Kuby Wojewódzkiego, które ukazały się na łamach tygodnia "Polityka", nie jednego czytelnika mogły wprawić w osłupienie. Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ciętego języka i chętnego dzielenia się swoimi poglądami dziennikarz, tym razem obrał sobie za cel Idę Nowakowską.

Ida Nowakowska, jedna z największych entuzjastek pracy w TVP, jest w ciąży. Gratuluję. Urlop macierzyński wyda jej się zbliżony do pracy na Woronicza. Tam szefa trzeba nosić na rękach - napisał.

Gratulacje Kuby Wojewódzkiego znacznie odbiegają od tych, które możemy zobaczyć w komenatarzach pod zdjęciami Idy Nowakowskiej w mediach społecznościowych. Czy jego słowa dotarły do głównej zainteresowanej? Patrząc na relacje na jej Instagramie trudno nie odnieść wrażenia, że znana tancerka i telewizyjna prezenterka postanowiła odpowiedź dziennikarzowi na własny sposób. Na InstaStory gwiazdy pojawiło się zdjęcie kartki z kalendarza, na której znajduje się cytat świętego Arnolda Janssena:

Ludzie radośni są silni w miłości bliźniego

Jeżeli faktycznie jest to odzew na komentarz Kuby Wojewódzkiego, musimy przyznać, że to strzał w dziesiątkę! Jak widać Ida Nowakowska nie ma zamiaru zaprzątać sobie głowy niepotrzebnymi zmartwieniami i wraz ze swoim mężem cieszy się, że ich rodzina niebawem się powiększy.

Sądzicie, że to zdjęcie było odpowiedzią Idy Nowakowskiej? Jeżeli tak, musimy przyznać, że gwiazda zrobiła to w niezwykle subtelny i przemyślany sposób.

Ida Nowakowska niedawno potwierdziła płeć dziecka i wyznała, że z mężem spodziewają się synka! Fani już nie mogą się doczekać, aż malec przyjdzie na świat. Jak myślicie, do kogo będzie podobny?

Musimy przyznać, że gwieździe przez naprawdę długi czas udało się utrzymać wieść o ciąży w tajemnicy. Ten moment w "Pytaniu na śniadanie" widzowie z pewnością zapamiętają na długo.