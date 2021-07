Ida Nowakowska o chrzcie synka. Wyprawi huczne przyjęcie?! "Twoje dziecko, twoja decyzja"

Ida Nowakowska i Jack Herndon szykują się do jednego z najważniejszych dniu w ich życiu. Co z imieniem i jak będzie wyglądał chrzest synka gwiazdy?

7 maja na świat przyszło pierwsze dziecko Idy Nowakowskiej. I choć okres ciąży gwiazda chętnie relacjonowała w swoich mediach społecznościowych, a także dzieliła się z internautkami doświadczeniami ze swoich pierwszych tygodni macierzyństwa, najpiękniejsze chwile z synkiem zdecydowanie zachowuje tylko dla siebie. Teraz rodzina prowadzącej "Pytania na śniadanie" szykuje się do bardzo ważnego dnia - chrzcin chłopczyka. Co więcej, jak przyznała Ida Nowakowska, to właśnie po tym wydarzeniu w końcu zdradzi imię dziecka! Fani z pewnością już nie mogą się doczekać. Co gwiazda planuje na ten wyjątkowy dzień?

Ida Nowakowska o chrzcie synka

Chrzest synka Idy Nowakowskiej zbliża się wielkimi krokami. Co więcej, jak zdradziła gwiazda w rozmowie z "Party", na uroczystości ma pojawić się również rodzina jej męża Jacka, a młodym rodzicom bardzo zależy, by ten wyjątkowy dzień miał miejsce w sierpniu. Ulubienica widzów w końcu powiedziała również więcej na temat imienia synka, które wybrała z ukochanym! A jak będzie wyglądał chrzest?

Nie planujemy hucznej imprezy, tylko rodzinny obiad. Dla nas wszystkich będzie to ważne duchowe doświadczenie – tłumaczyła dla "Party".

Teraz w rozmowie z portalem Plejada.pl, gwiazda postanowiła zdradzić nieco więcej szczegółów. Jak się okazuje, Ida Nowakowska bardzo skromnie podchodzi do tej uroczystości, a w przypadku jej rodziny, chrzest ma być przeżyciem duchowym, a nie pretekstem do spotkania na kolację, czy obiad. Co więcej, ona i Jack Herndon szczególnie przygotowują się do tego wyjątkowego dnia.

Ja jestem, jak wszyscy chyba już wiedzą, osobą wierzącą. Jestem z tego dumna, bo to jest najważniejsza rzecz w moim życiu i tak też chciałabym wychowywać synka. I chciałabym, żeby chrzest był takim etapem, gdzie my jako rodzice, ja z Jackiem, myślimy o tym, jak to będzie wyglądać. Chcemy, żeby była w tym symbolika i świadomość nasza przede wszystkim, bo dla nas jest przepiękne to w jaki świat przez sakrament chrztu wprowadzamy dziecko. To jest coś, co trzeba przemyśleć, więc my teraz dużo na ten temat czytamy - stwierdziła Ida Nowakowska.

Gwiazda zdradziła również, dlaczego postanowiła ochrzcić synka teraz, na samym początku jego życia, zamiast poczekać aż dorośnie i sam podejmie decyzję - co spotyka się z coraz większą popularnością.

Każde podejście jest podejściem indywidualnym i szanuje decyzje innych ludzi, na temat szczególnie ich dzieci. To jest twoje dziecko, twoja decyzja. Natomiast uważam, że akurat chrzest, jeżeli chodzi o kościół katolicki, to jest symbolika, która jest bardzo ważna i on nie bez kozery jest właśnie na początku życia. Więc myślę, że warto pomyśleć dlaczego - tłumaczyła. - Też oczywiście nikt nie każe być nikomu częścią Kościoła katolickiego. Są inne wiary, mamy wolność wyboru, ale uważam, że Kościół katolicki gdzieś musi trzymać się pewnych tradycji i ram, i to, że to jest w tym momencie, jeżeli chodzi o ten sakrament i wszystkie inne, ma wielkie znaczenie. Warto też o tym poczytać, bo to jest bardzo ciekawe - dodała.

Ida Nowakowska i Jack Herndon, który jest młodszy od swojej żony i właśnie obchodził urodziny, wybrali także już rodziców chrzestnych, jednak takie szczegóły, jak podkreśliła gwiazda - "zostawiamy w takim gronie rodzinnym". A co z imieniem dla chłopczyka? W rozmowie z "Party" Ida Nowakowska zdradziła, że wybrali takie, które będzie brzmiało w Polsce i w Stanach, a także ma ważnego, świętego patrona. Domyślacie się o jakie imię chodzi? Wygląda na to, że gwiazda już niebawem zaspokoi ciekawość swoich fanów, którzy podziwiają ją za to, jak łączy pracę z macierzyństwiem. Za to sama gwiazda wcale nie uważa się za "bohaterkę" i jak sama przyznaje, w wychowaniu i opiece nad maluszkiem bardzo pomaga jej nie tylko Jack, ale i jej mama.

Ida Nowakowska i Jack Herndon od nieco ponad dwóch miesięcy są dumnymi rodzicami. Ich synek przyszedł na świat dokładnie 7 maja, jednak słynna mama wesołą nowinę przekazała dopiero kilka dni później. Teraz małżeństwo przygotowuje się do chrztu chłopczyka.

Odkąd Ida Nowakowska została mamą, fotoreporterzy nie odstępują jej na krok. Zdjęcia paparazzi ze spacerów gwiazdy z mężem i synkiem robią prawdziwą furorę i rozczulają internautów, którzy są pod ogromnym wrażeniem tego, jak szybko tancerka wróciła do formy, a także do pracy!

EOS

Swojego uroczego synka Ida Nowakowska równie chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. Najpiękniejsze momenty dumna mama zachowuje jednak tylko dla siebie. Maluszek ma już nieco ponad dwa miesiące, a fani gwiazdy nie mogą się doczekać, aż ta w końcu zdradzi jego imię!