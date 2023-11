Śmierć Kory była dla wszystkich wielkim zaskoczeniem. Charyzmatyczna i pełna energii do życia artystka odeszła w wieku 67 lat 28-go lipca 2018 roku. Rodzina, przyjaciele, znajomi, szeroko komentowali jej odejście, a emocje nie opadły do tej pory, głównie za sprawą ŻENUJĄCEGO zachowania Maćka Maleńczuka i SKANDALICZNYCH słów Janusza Korwin-Mikkego.

Co zrobił polityk i muzyk? Tutaj krytyka należy się w szczególności!

Polska scena muzyczna już nigdy nie będzie taka jak dawniej. Ikona rock'a odeszła na zawsze, zostawiając po sobie wspaniały dorobek. Gwiazdy chętnie wspominały artystkę, pokazując wspólne zdjęcia i wypowiadając się w samych ciepłych słowach. Nie wszyscy jednak byli tak empatyczni...

Podczas festiwalu "Sopot Top Of The Top", Maleńczuk, Ostrowska, Kowalka i Organek zaśpiewali w hołdzie "Krakowski Spleen". W pewnym momencie pierwszy z muzyków wygłosił monolog wychwalając grającego na gitarze Borysewicza. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że było to nietaktowne zachowanie...

Wczoraj z kolei, w skandaliczny sposób wypowiedział się Janusz Korwin-Mikke, nawiązując do przeżyć artystki z dzieciństwa.

Jak oceniacie ich zachowanie?

Kora zostawiała po sobie cudowne utwory.