Michał Wiśniewski szczerze o zarzutach i budowie nowego domu. "Znów zaczynam od zera"

Co za nowina! Michał Wiśniewski już niedługo po raz kolejny zostanie ojcem! Wokalista i jego nowa partnerka spodziewają się dziecka. Co ciekawe, dla obojga będzie to już ponoć piąta pociecha. Nam udało się dowiedzieć, kiedy na świecie pojawi się kolejne dziecko Michała Wiśniewskiego. Myślicie, że będzie to chłopak? A może tym razem dziewczynka? Michał Wiśniewski po raz piąty zostanie ojcem Zaledwie kilka miesięcy temu media obiegła informacja o rozwodzie Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner . Muzyk złożył pozew bez wiedzy swojej żony. Dominika Tajner była wtedy uczestniczką "Tańca z gwiazdami". Celebrytka mocno przeżyła całą tę sytuację. Zobacz także: Dominika Tajner poważnie chorowała! Nie mogła liczyć na wsparcie Michała Wiśniewskiego Okazuje się, że Michał Wiśniewski nie czekał zbyt długo, zanim zaangażował się w nowy związek. Niedawno pisaliśmy, że gwiazdor Ich Troje spotyka się z 46-letnią kobietą, którą poznał przez Internet. W mediach pojawiły się nawet zdjęcia z ich randki. Teraz okazuje się, że tych dwoje niedługo... zostanie rodzicami! Jak udało się nam dowiedzieć, nowa ukochana Michała Wiśniewskiego jest w 3. miesiącu ciąży. Oznacza to, że ich pociecha przyjdzie na świat w marcu 2020 roku! Co o tym wszystkim sądzi Dominika Tajner? Co mogę powiedzieć. Życzę szczęścia - powiedziała gwiazda w rozmowie z Pudelkiem. Nie jest tajemnicą, że Michał Wiśniewski ma liczne potomstwo. Przypomnijmy, że wraz z Mandaryną doczekał się dwójki dzieci: Xaviera i Fabienne. Anna Świątczak urodziła mu z kolei dwie córki: Etiennette i Vivienne. Teraz na świecie pojawi się jego piąte dziecko. Jak myślicie: będzie to chłopiec czy dziewczynka? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!