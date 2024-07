Kolejny gwiazdor włączył się w bojkotowanie homofobicznej polityki władz Rosji. Po Wentworthcie Millerze (który przy okazji zrobił coming out!) i Bradzie Pittcie swój sprzeciw dla nietolerowania gejów i lesbijek wyraził Hugh Laurie. Aktora oburzyły słowa prezydenta Putina, który przyznał, że nie chce żeby do Soczi w trakcie trwania Zimowych Igrzysk Olimpijskich przyjeżdżali homoseksualiści.

Gwiazdor serialu "Dr House" na swoim Twitterze dał upust emocjom i zamieścił mocny wpis, w którym przy okazji pochwalił nasze dobro narodowe, czyli wódkę.



Bojkotowałbym rosyjskie towary, gdyby tylko przyszedł mi do głowy choć jeden eksportowy - poza tym że umieją nieźle wpędzać resztę świata w zły nastrój. Rosyjska wódka jest może i dobra, jak chcesz wyczyścić piec, ale do picia - to ja wolę wódkę polską. Wzywam Rosjan, by przeciwstawili się betonowym zbirom, którzy sączą truciznę - napisał na Twitterze.