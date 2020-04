Już dawno nie było tak stresującego "rajskiego rozdania" w "Hotelu Paradise". Powrót Sandry i Oli może totalnie przemieszać dotychczasowe pary! Nawet Chris i Marietta, którzy dogadują się najlepiej ze wszystkich nie mogą czuć się bezpiecznie. Sandra ma asa w rękawie... Jest nim tajemnicza koperta, którą będzie mogła otworzyć dopiero podczas "rajskiego rozdania". Jeżeli okaże się, że ma immunitet to mogłaby zagrozić związkowi Chrisa i Marietty. Uczestnik postanowił działać, jednak Sandra jest niezjednana... Inne pary również nie mogą się czuć pewnie. Jak wygląda sytuacja na chwilę przed eliminacją?

"Hotel Paradise": rajskie rozdanie. Czy Sandra zniszczy związek Chrisa i Marietty?

Dziś na rajskim rozdaniu to Sandra rozdaje karty. Uczestniczka otrzymała tajemniczą kopertę, którą może otworzyć dopiero podczas "rajskiego rozdania". Pozostali lokatorzy "Hotelu Paradise" obawiają się, że to może być immunitet.

Chris nie krył swoich obaw przed tym, jaką Sandra mogłaby podjąć decyzję i postanowił odbyć z nią rozmowę. Poprosił Sandrę, aby nie ingerowała w związek jego oraz Marietty.

Jeśli masz immunitet to nie rób mi tego. Marietta jest dla mnie najważniejsza i bardzo chcę z nią być - wyznał

Ja głupia nie jestem Chris, dużo widzę - odparła Sandra.

Na setkach przed kamerami pojawił się jej przebiegły uśmiech. Sandra doskonale wie, jak grać, żeby nikt nie przewidział jej ruchów.

Na chwilę przed "rajskim rozdaniem" Sandra zapytała Chrisa:

Gotowy na moje podejście do Ciebie?

Dzisiaj nic nie jest pewne! Jak myślicie, co wydarzy się podczas dzisiejszego rozdania? Czy Sandra wykorzysta immunitet (jeżeli faktycznie go posiada) na Chrisa? Czy Ola po wczorajszej kłótni ze "świętą trójcą" konsekwentnie stanie za Adamem wystawiając Maćka? Czy może to właśnie Sandra ponownie stanie za Maćkiem? Albo skorzysta z propozycji Matta, który na randce zadeklarował, że jeżeli będzie potrzebowała jego pomocy to ją wybierze. Czy Matt nadwyrężył zaufanie Ani, czy tylko blefował w rozmowie z Sandrą? Jeżeli Ola stanie za Adamem to czy uczestnik będzie wierny Violi czy wybierze Olę ze względu na stary pakt? Dzisiejszej nocy tylko Martyna i Blondino mogą względnie odetchnąć. A może wręcz przeciwnie? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi... ale na szczęście tylko do wieczora. Jesteście ciekawi?

Jak przebiegnie dzisiejsze rajskie rozdanie? Czy Ola wystawi Maćka? Co zrobi Sandra? Czy ma immunitet? Dzisiaj nikt nie czuje się swobodnie.

Chris obawia się, że Sandra będzie próbowała zniszczyć jego związek z Mariettą, jeżeli okaże się, że ma immunitet. Jak zachowa się Sandra? Kogo postanowi wybrać na rajskim rozdaniu? I jak na jej decyzję wpłynie to, co ma w kopercie?