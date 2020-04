"Hotel Paradise": Ola chce być z Adamem, a Mateusz zostawi Anię dla... Sandry? Dziewczyny nieźle namieszały pomiędzy uczestnikami!

Powrót Oli i Sandry do "Hotelu Paradise" nieźle namieszał wśród uczestników show! W tym odcinku Sandra otrzymała tajemniczy list - musiała wybrać dwóch chłopaków, z którymi wybierze się na randki. Ostatecznie zdecydowała się na spotkanie z Latino i Mattem! List otrzymały także Ania i Martyna, które musiały wykonać specjalną misję! Co jeszcze wydarzyło się w programie? Zobaczcie!

"Hotel Paradise": Sandra bez skrupułów miesza pomiędzy uczestnikami, a Ola chce rozbić związek Violi i Adama!

Sandra razem z Blondino spędziła romantyczny czas na basenie. Jednak ich randka była obserwowana przez... Anię i Martynę! Chociaż dziewczyny początkowo były przekonane, że wyruszają do spa, to jednak ich misją tego dnia, było obserwowanie randek Sandry z Blondino i Mateuszem. Uczestniczki dzięki temu dowiedziały się kilku ciekawych rzeczy. Latino szczerze przyznał, że nie wyobraża sobie, żeby Sandra kiedykolwiek mogła być jego partnerką. Martyna bardzo ucieszyła się, że Blondino okazał się tak lojalny wobec niej.

A czy Matt zdał test lojalności wobec Ani? Raczej nie! Mateusz przyznał, że chce, aby Sandra została w programie i może liczyć na jego pomoc! Wygląda na to, że chłopak rozważa zostawienie Ani dla uczestniczki, która dopiero co powróciła do show. Uczestnik jednak nie wiedział, że Ania wszystko słyszy. Dziewczyna nie kryła swojej wściekłości na Matta i była bardzo rozczarowana jego nielojalnością.

Następnie odbyło się spotkanie "świętej trójcy". Ola oznajmiła Violi, że zrobi wszystko, aby być z Adamem i na rajskim rozdaniu, stanie za chłopakiem. Marietta i Viola nie kryły swojego oburzenia zachowaniem Oli i stwierdziły, że "święta trójca" pomiędzy dziewczynami została zerwana. Adam i Viola odbyli szczerą rozmowę. Viola obawia się, że straci chłopaka i czuje się niekomfortowo, że będzie musiała walczyć o niego z Olą. Adam jednak dał jej nadzieję, że nie zrezygnuje z niej podczas rajskiego rozdania.

Martyna i Ania postanowiły, że nie powiedzą nikomu o tym, że podsłuchiwały randki Sandry z chłopakami. Ania chciała sprawdzić, co powie jej Matt! Dziewczyna sprytnie podpytywała chłopaka, co wydarzyło się podczas jego spotkania z Sandrą. Ten jednak nie powiedział jej całej prawdy.

Podczas kolacji Sandra otrzymała kolejny list, jednak będzie go mogła otworzyć dopiero na rajskim rozdaniu. Uczestnicy bardzo obawiają się tego, co zrobi dziewczyna i kogo wybierze. Wszyscy obawiają się podstępu z jej strony. Uczestnicy doskonale wiedzą, że Sandra nie ma skrupułów!

Rajskie rozdanie już jutro! Kogo tym razem pożegnamy z show? Na pewno nie obędzie się bez zaskoczeń! Wiele teraz zależy od Sandry.

Myślicie, że Adam pozostanie w związku z Violą? A może jednak ponownie stworzy związek z Olą?