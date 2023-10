W ostatnich dwóch odcinkach - półfinale i finale "Hotelu Paradise" doszło do wielu spięć - między innymi między Sonią a Łukaszem. Jednak z kłótni dotyczyła rodziców Łukasza. Czy Łukasz ma nadal żal do Soni za to co wtedy powiedziała?

Trochę mnie to zabolało. Mama jest świętością, rodzina jest świętością od zawsze - powiedział Łukasz z "Hotelu Paradise".

Czy Łukasz wybaczył Soni słowa na temat jego rodziców? Jak zareagowali na te słowa sami rodzice Łukasza? Posłuchajcie koniecznie, co powiedział nam Łukasz!