"Hotel Paradise": Sandra krytykuje wygląd Marty. Ostry komentarz uczestniczki

Wczorajszy odcinek znowu namieszał w "Hotelu Paradise". Do programu wróciły dwie uczestniczki, Sandra oraz Ola. O ile powrót tej drugiej odbył się w dosyć w miłej atmosferze, to Sandra nieźle podkręciła temperaturę. Oberwało się również Marcie, uczestniczce, przez którą odpadła z programu. Sandra w kłótni z Maćkiem ostro skrytykowała jej wygląd. Co powiedziała?

"Hotel Paradise": Sandra ponownie kłóci się z Maćkiem. Krytykuje wygląd Marty

Rozstanie Sandry i Maćka odbyło się z hukiem. Po ponad tygodniu przerwy mieli możliwość skonfrontować się ponownie. Sandra i Ola dostały szansę powrotu do programu, ale o tym miał zdecydować Maciek. Wybrał Olę, co mocno zdenerwowało Sandrę:

Ja wiedziałam od początku, ty masz jakąś zadrę. Nie wiem o co Ci chodzi. Tak dobrze się dogadywaliśmy... Mam nadzieję, że kiedyś pojawi się ktoś, kto mnie doceni jako człowieka, bo to co Ty robisz to jest przegięcie. Ty chyba dla mnie nie jesteś nawet osobą godną rozmowy. Nic Ci nie zrobiłam, a Ty robisz to z taką lekkością...

Maciek przyznał Sandrze, że przez chwilę mówił nawet o niej źle w programie, ale to się zmieniło. Sandra nie kryła szoku oraz zażenowania. Wybór Maćka nie wpłynął jednak na jej obecność w programie, o czym uczestnicy przekonali się niewiele później. Doszło do kolejnej konfrontacji pomiędzy Sandrą a Maćkiem.

Ja bym chciała, żebyś Ty czuł, że chcesz ze mną porozmawiać, a nie że Ty boisz się o swoje bycie w programie.

Sandra nie kryje żalu do Maćka, że zrezygnował z niej podczas "rajskiego rozdania". Uważa, że gdyby trzymali się ustaleń z łatwością mogliby wygrać program. Maciek przyznał, że czuł do Sandry obojętność, dlatego nie chciał dalej być z nią w parze. Dodał również, że nie podobała mu się fizycznie:

Jeżeli do mnie nie czułeś pociągu fizycznego, a do Marty czułeś to po prostu gratuluję Ci gustu.

Czy Sandra powinna użyć takiego argumentu? Czy uda jej się znaleźć jeszcze jakąkolwiek nić porozumienia z Maćkiem?

Zdenerwowana Sandra w kłótni z Maćkiem skrytykowała wygląd Marty.

