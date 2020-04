"Hotel Paradise": Sandra i Ola wróciły do programu! Czy Viola może się czuć bezpiecznie?! 

W "Hotelu Paradise" w nowym odcinku (1.04.2020) zadziało się jak zwykle dużo! Do programu wróciły Ola i Sandra! Maciek, jako singiel, musiał wybrać jedną z nich. Co jeszcze się wydarzyło? Zobaczcie naszą relację z show.

Powrót Oli i Sandry nie był przypadkowy. Maciek, jako singiel, musiał wybrać między dziewczynami i jedną z nich przywrócić do hotelu ponownie. Postawił na Olę:

To jedna z najcięższych decyzji, którą musiałem podjąć w programie. [...] Olu, nie mieliśmy szansy się poznać nawet w tym programie, ale myślę, że będzie ciekawie jak Ciebie przywrócę do programu - zadecydował Maciek.

Sandra była ponownie niemile zaskoczona wyborem Maćka

To jest przegięcie i to ostre. Ja nie wiem, nie jesteś godną osobą rozmowy jakiejkolwiek - mówiła zapłakana.

Pojawienie się Oli w "Hotelu Paradise" było wielkim szokiem dla pozostałych uczestników.

Jestem rozszarpany emocjonalnie. Nie wiem co zrobię, muszę poskładać myśli. Dużo się zmieniło, jak nie było Oli, byłem z Martyną, teraz jestem z Violą. Na pewno to była radość jak ją zobaczyłem. Na pewno strach przed tym co będzie - powiedział Adam, związany z Olą na samym początku.