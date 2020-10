"Hotel Paradise 2": Powrót Magdy wywołał burzę wśród fanów show! "Gorzej być nie mogło"

W "Hotel Paradise" dzieje się naprawdę dużo! Najpierw niespodziewane odpadnięcie z show aż dwóch uczestniczek, a teraz... powrót Magdy Jankowskiej. Taki obrót spraw zdecydowanie nie spodobał się fanom show! Co więcej, wielbiciele programu stanęli nawet po stronie Soni, która do tej pory nie zbierała zbyt pochlebnych komentarzy. Dlaczego? Sprawdźcie szczegóły!

Powrót Magdy w "Hotel Paradise 2"

Ostatnie Rajskie rozdanie w "Hotelu Paradise", było chyba najbardziej zaskakujące w historii całego show! Najpierw wyboru dokonał Robert, za którym stanęły dwie uczestniczki - Sonia i Karolina. Chłopak zdecydował się wyeliminować Karolinę, ale to nie był jeszcze koniec wrażeń. Klaudia El Dursi zapytała dziewczynę żegnającą się z show, kogo chciałaby zabrać ze sobą. Karolina zadecydowała, że to właśnie Julia, partnerka Kamila, ma również opuścić program. To zaskoczyło dosłownie wszystkich.

Kiedy uczestnicy myśleli, że po takim Rajskim Rozdaniu już nic ich nie zaskoczy, wtedy do programu powróciła... Magda! Jej ponowne wejście do "Hotelu Paradise" oznacza kłopoty przede wszystkim dla Soni, która właśnie sparowała się z Robertem i chyba w końcu poczuła, że odnalazła szczęście! Ale niestety jej radość skończyła się wraz z powrotem Magdy, która znów odebrała jej partnera...

Magda Jankowska to niezwykle barwna postać, ale też dość kontrowersyjna uczestniczka "Hotelu Paradise". Wielu fanów show jest zawiedzionych jej powrotem i teraz stają po stronie Soni, która znów nie ma szczęścia w doborze partnera.

- Gorzej być nie mogło 🤦‍♀️coraz gorzej w tym programie - No i po co wróciła 😩 mogli kogoś nowego dać - Wyrzuciliście Julię, żeby mogła wejść Magda. Akurat ona, jak Sonia zaczęła zbliżać się do Roberta, jak była szczęśliwa na maksa, ze w końcu się uda. Szkoda mi jej bardzo. Jakbyście się na nią uwzięli, masakra ☹️☹️☹️ - Szkoda Soni ... fajna dziewczyna tylko szczęścia w miłości nie ma ... - Szkoda mi Soni. Wszyscy na niej się wyżywają. Podobał jej się Robert, dlatego go wybrała. Przecież nie wiedziała, że Magda wróci. A teraz zostanie na lodzie☹️ - Widzowie mocno rozczarowani powrotem Magdy... - piszą fani.

A Wy, co o tym myślicie? Cieszycie się, że Magda wróciła, czy jednak żal Wam Soni, która znów zostanie bez bezpiecznego partnera?

Ciekawe, czy Magdzie uda się namieszać w show! Jak myślicie?