"Hotel Paradise 2": Do programu wróciła uczestniczka! Jej powrót mógł ucieszyć tylko jedną osobę! Będą problemy?

"Hotel Paradise 2" jest pełen zwrotów akcji. Właśnie do programu powróciła uczestniczka, której totalnie nikt się nie spodziewał. Okazuje się, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa na "rajskiej wyspie". Jej powrót u niektórych wywołał konsternację i płacz. Tylko jedna osoba szczerze ucieszyła się z jej powrotu! Zobaczcie, kto ma szansę znowu namieszać na Bali!

Magda Jankowska wraca do "Hotelu Paradise 2"

Wczorajsze "rajskie rozdanie" było szokujące nie tylko dla uczestników "Hotelu Paradise 2" ale również dla widzów. Sonia postanowiła zagrać va bank i postawić na Roberta podczas eliminacyjnego wyboru. Do tego samego uczestnika podeszła również Karolina, która nie starała się budować innej relacji w programie. Robert ostatecznie postanowił dać drugą szansę Soni, chociaż ich historia w programie była bardzo burzliwa.

Karolina musiała pożegnać się z programem, ale dostała możliwość wyeliminowania dodatkowej osoby. Mogła wybrać spośród osób, które wskazała we wcześniejszym "rytuale ognia". Tym samym wraz z nią do domu pojechała Julia.

Radość Soni z możliwości odbudowania relacji po odejściu Magdy nie trwała jednak długo. Uczestniczka postanowiła nie robić niczego na siłę, mimo tego, że przyznała Ani, że marzy o tym, aby stworzyć z Robertem coś więcej.

Robert powiedział mi, że miał tu jedną relację i nie będzie chciał innej - mówiła zmartwiona.

Ania jednak była zdania, że warto jest walczyć o siebie mimo przeciwności. Jednak te niestety znowu zaczynają się piętrzyć. Z samego rana do "Hotelu Paradise 2" wróciła wyeliminowana niedawno uczestniczka, a była nią... Magda Jankowska! Tym samym "wyrzucony" niedawno przez Kamila duet Robert-Magda znowu może mieć coś do powiedzenia!

Sonia załamała się na widok Magdy. Swoją decyzją podczas "rajskiego rozdania" przekreśliła swoje szanse u Adama, a obecność byłej partnerki Roberta uświadamia ją w tym, że nie wygra tej walki.

Ja nie wiedziałam czy to jest sen czy koszmar, Karma na Bali - podsumowała Sonia

Z Madzią nie wygram nawet nie zamierzam podejmować się walki. Tylko co ma Madzia w sobie, czego nie mam ja?

Z kolei wystawiony podczas "rajskiego rozdania" Adam cieszy się z konsekwencji, jakie teraz spotkały Sonię. Czy teraz będzie starał się na niej odegrać?

Magda Jankowska wróciła do "Hotelu Paradise 2"! Wygląda na to, że jej relacja z Robertem jest równie silna co na początku

Sonia załamała się powrotem Magdy. Myślała, że uda jej się coś stworzyć z Robertem. W dodatku postanowiła wszystko na jedną kartę podczas "rajskiego rozdania" przekreślając swoje szanse u Adama. Uczestnicy wiedzą, że na tym etapie nie liczy się już tylko wzajemna eliminacja. Właśnie zaczęła się gra, na którą mogą nie mieć wpływu.