Ania w "Hotelu Paradise" jest stosunkowo niedługo. Pomimo tego, że spędziła na rajskiej wyspie dopiero kilka dni to zdecydowanie nawiązała pozytywne relacje z pozostałymi uczestnikami. Aktualnie jest w związku z Mattem, którego uratowała na rajskim rozdaniu. Od tamtej pory są nierozłączni i wyglądałoby, że tworzą zgraną parę, pomiędzy którą rodzi się uczucie. Okazuje się jednak, że Ania nie może już dłużej wytrzymać w relacji z Mattem i przyznała, że sytuacja zaczyna ją przytłaczać. Co jest powodem takiej zmiany nastawienia?

Wieczorem Matt zauważył jak Ania siedzi w samotności i wydaje się być smutna. Uczestniczka wytłumaczyła, że mimo sympatii i bezpiecznej pozycji w "Hotelu Paradise" ciężko jej się odnaleźć na wyspie, ponieważ nie potrafi udawać kogoś kim nie jest.

Źle się czuję, bo to nie jestem ja. Ja tak nie kłamię ludzi prywatnie... I coraz bardziej mnie to przytłacza, dlatego, że ja zaczynam bardzo lubić tych ludzi i ja nie chce ich oszukiwać... Alę tę intrygę mamy rewelacyjną musimy tak grać... tylko, że bardzo mnie to boli.