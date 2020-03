Hotel Paradise: Bluzka Martyny z falbanami to hit wiosnę i lato 2020! Znamy markę i cenę

Martyna Kondratowicz z "Hotel Paradise" to zdecydowanie jedna z najlepiej ubierających się uczestniczek w programie. Martyna jest również modelką, dlatego doskonale wie jakie trendy najlepiej jej pasują! Ostatnio Martyna pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje w sukience z Zary, a teraz dodała na Instagram zdjęcie, na którym widzimy ją w pięknym falbaniastym topie w kolorze pudrowego różu. Co to za marka? Ile kosztuje ten model? Wiemy wszystko!

Zobacz także: Trendy na wiosnę 2020 prosto ze światowych wybiegów! W tym sezonie rządzą falbany

Bluzka "hiszpanka" Martyny Kondratowicz z "Hotel Paradise" to projekt marki Popatu. Piękny top kosztuje 119 złotych.

Zobacz także: Jak Martyna Kondratowicz z "Hotelu Paradise" wyglądała przed operacjami?

Falbany to hit wiosny i lata 2020

My w tym sezonie wiosenno-letnim zdecydowanie polecamy wszystkie elementy garderoby - obowiązkowo z falbanami! Dlaczego? Kiedy jak nie wiosną możecie pozwolić sobie na takie totalne szaleństwo? Piętrzące się falbany są lansowane m.in. przez takie domy mody jak: Giambattista Valli czy Valentino. Falbany pojawiają się wszędzie - na spódnicach, sukienkach, czy na rękawach bluzek. Tym samym bluzka Martyny idealnie wpisuje się w wiosenno-letnie trendy.

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. 5 propozycji z Zary w najmodniejszy wzór wiosny - czyli grochy!

Martyna Kondratowicz z "Hotel Paradise" zdecydowanie zachwyciła w tym topie!

Top Penelope marki Popatu w kolorze pudrowego różu to największy hit tego sezonu! Bluzka hiszpanka odkrywa nasze ramiona, ale ręce mamy zakryte, dzięki czemu jest ona niezobowiązująca, ale i zarazem elegancka. Jest to idealny wybór na wiele okazji! Top kosztuje 119 złotych. Niestety dokładnie ta bluzka, którą ma Martyna, została już wyprzedana. Na stronie możecie kupić ten sam model, tylko w wersji z kwiatami. Jest równie piękny!