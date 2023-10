Adam Radziszewski był zdecydowanie jedną z najbardziej barwnych postaci "Hotelu Paradise". W programie dotarł do półfinału razem z Violą, jednak - jak zdradził nam uczestnik show - dziewczyna nie jest w jego typie! Adam wyjawił nam jaka kobieta jest jego ideałem i dokładnie opisał nam swoją wymarzoną partnerkę. Co więcej półfinalista show powiedział również, na co w szczególności zwraca uwagę u kobiety. Każda potencjalna kandydatka na dziewczynę Adama musi o tym pamiętać!

Ale to nie wszystko! Postanowiliśmy również zapytać Adama, czy w przyszłości planuje założyć rodzinę! Odpowiedź uczestnika "Hotelu Paradise" mocno nas zaskoczyła! Przekonajcie się zatem, co wyjawił nam Adam Radziszewski.

Odpowiedzi na wszystkie pytania, znajdziecie w naszym wideo!