Pomiędzy Łukaszem a Martyną w programie wrzało. Uczestnik nie miał łatwego startu po powrocie do "Hotelu Paradise", kiedy pozostali uczestnicy byli ze sobą już zżyci. Musiał kombinować z kim mógłby stworzyć sojusz w drodze do finału. Wydawało mu się, że najlepszą partnerką byłaby dla niego Martyna, jednak ona miała inne zdanie. Padły ostre słowa, które niekoniecznie postawiły ją w dobrym świetle.

Reklama

Co teraz, po upływie czasu i po powrocie z rajskiej wyspy, mówi o woim zachowaniu względem Łukasza?

Nie jestem dumna z tego, kiedy mówiłam do niego podniesionym tonem. Prawda jest taka, że musiałam mu tak powiedzieć, bo inaczej on do mnie podszedł i rozwalił mój związek.

Kiedy doszło do największego spięcia pomiędzy Martyną a Łukaszem wszyscy uczestnicy wiedzieli, że dzięki wygranej wcześniej konkurencji ma asa w rękawie. Nikt nie przypuszczał wówczas, co okaże się nagrodą Łukasza, więc brano pod uwagę również to, że mógłby to być immunitet. Gdyby posiadając go, wybrał Martynę na "rajskim rozdaniu" zniszczyłby jej związek z Blondino, z którym ostatecznie doszła aż do wielkiego finału.

Widzowie komentowali w sieci niechęć i negatywne nastawienie Martyny do Łukasza. Uczestniczka w rozmowie z Party.pl postanowiła się do tego odnieść:

Nie powiedziałabym, że moje nastawienie było negatywne. Widzowie naprawdę muszą wziąć to pod uwagę, że oglądają 45-minutowy materiał, a to co my przeżywaliśmy było bardziej rozbudowane.

Co jeszcze nam zdradziła odnośnie jej relacji z Łukaszem? Zobaczcie!

Zobacz także: Hotel Paradise: Łukasz i Martyna na linii ognia! Padły ostre słowa "On jest jakimś psychopatą!"