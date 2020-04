Łukasz czuł się odtrącony w "Hotelu Paradise" lecz okazało się, że wygrał zadanie, które dało mu przewagę nad innymi uczestnikami. Jest zainteresowany Martyną, jednak ona nie chce słyszeć o jakiejkolwiek relacji z nim i wykrzyczała mu, że jeżeli spróbuje o nią zawalczyć i zniszczy jej związek z Blondino to ją skrzywdzi. Z jej ust padło w jego kierunku wiele gorzkich słów.

"Hotel Paradise": Relacja Łukasza i Martyny jest trudna. Wybuchł konflikt

Relacja Martyny i Łukasza stanęła na linii ognia. Łukasz chciał zrobić wszystko, aby zasłużyć na uwagę Martyny. Miał nadzieję na to, że to właśnie z nią po rajskim rozdaniu ruszy w drogę do finału, jednak na drodze stoi jeszcze Blondino:

Musisz poświęcić czas na to, żeby oddalić Martynę od Latino. Wykaż inicjatywę. Poznaj ją bardziej przez te dwa dni - radził Adam

Łukasz przyznał, że Martyna zrobiła na nim ogromne wrażenie i pomijając fakt, że jest jego szansą na finał to chciałby poznać ją bliżej, nawet po programie.

Łukasz próbował rozmawiać ze wszystkimi uczestnikami szukając wsparcia w walce o Martynę, jednak to co usłyszał od Violi totalnie go rozbiło:

Byłam zaskoczona, jak Martyna po randce powiedziała, że jesteś fajny wartościowy, a w pokoju powiedziała, że jesteś głupi i nie kumasz.

Zrezygnowany Łukasz odpowiedział:

Teraz to mi się nie chce. Sytuacja jest żałosna, a po tym co mi powiedziałaś, to już całkiem.

Zadanie dnia tylko umocniło pozycję Łukasza w programie. Dzięki wygranej w konkurencji otrzymał kopertę, w której były dwie możliwości. O tym jakie, miał przekonać się dopiero podczas tzw. pandory. Uczestników przeszedł dreszcz niepokoju.

Nie jestem zadowolona, że wygrał zadanie, bo może mieć immunitet i wtedy wyeliminuje Blondino. - powiedziała Martyna

Uczestnicy spekulowali, że może dostanie immunitet lub coś co zagwarantuje mu pozycję na "rajskim rozdaniu".

Łukaszowi włączył się instynkt przetrwania. On jest jakimś psychopatą. Projektuje sobie rzeczy, których nie ma. Nie chce być z nim w pokoju. Nie chciałabym, żeby Blondino odpadł. - mówiła

To nie był łatwy dzień dla Łukasza. Martyna nie odpuszczała:

Wygrałeś coś nie wiadomo co, bo jeżeli masz możliwość eliminacji to eliminujesz Blondino. A to dla mnie krzywdzące. Nie czuje się w Twoim towarzystwie dobrze. Przy Tobie nie czuje się swobodnie. Na randce czułam się swobodnie, bo byłam w swoim żywiole, a nie dlatego, że byłam tam z Tobą. - powiedziała oschle

Zapytał, co zrobi, jeżeli wyeliminuje Latino:

To będę z tobą parą ale nie będzie dobrze, bo nie czuje z tobą żadnej relacji i nie ciągnie mnie do twojego towarzystwa.

Na koniec przyznała, że nie wyobraża sobie, że wejdzie do finału z kimś innym niż Blondino. Dzisiejsza "pandora" również wiele skomplikowała.... Łukasz przyznał, że jeżeli miałby wejść do finału to albo z Martyną albo z Olą. Martyna odpowiedziała na pytanie, na temat tego, dlaczego ciągle zmienia zdanie o Łukaszu:

Nie zmieniłam zdania o Łukaszu. Po randce poznałam go lepiej, a wrażenie pozostało. Zastanawiam mnie dlaczego do ciebie nie dociera to, co jasno tłumacze. Gdyby to nie był program to nie chciałabym utrzymywać z tobą kontaktu. - powiedziała zwracając się do Łukasza

Zapytano także Blondino, jak się czuje, jako przepustka Martyny do finału:

Na pandorze są same pytania wyniszczające nas tylko dlatego, że powiedziałem ze Martyna jest moja przyjaciółką. Mamy złotą relację a Wy na nas naskakujecie i chcecie nas wyniszczyć i robicie to, żeby pokazać Łukaszowi, że jesteśmy najsłabszą parą. Jest mi przykro.

Łukasz dowiedział się także, że jego nagrodą za wygrane zadanie jest immunitet albo przywrócenie Marty! Co komplikuje sprawę Maćka, który chwilę wcześniej zadeklarował:

Z całym szacunkiem do Marty: to się skończyło, to się nie wróci, wiec jestem otwarty na nowe relacje.

A co jeżeli Marta jednak wróci? Wszystko na to wskazuje, ponieważ uczestnicy zmówili się, żeby za wszelką cenę przekonać Łukasza do tego, aby nie wybrał immunitetu. Jego decyzja mogłaby zagrażać zbyt wielu uczestnikom!

Martyna wjechała mu emocjonalnie, więc jak on stanie za Olą to chłopacy wylecą z domu. Musimy mu zryć banie, żeby wybrał Martę, bo inaczej będzie miał tutaj przechlapane. "Nie ważne kogo wybierzesz to go skrzywdzisz a jak wybierzesz Martę to pokażesz wszystkim klasę".

Łukasz nie wie, co zrobić... Jeżeli przywróci do programu Martę to jeszcze bardziej sobie utrudni zadanie, a jeżeli weźmie immunitet również będzie mu ciężko.

Łukasz chciałby stworzyć parę z Martyną jednak ona czuje do niego niechęć i nie chce o tym słyszeć. Słowa uczestniczki go zraniły.

Martyna jest aktualnie w związku z Blondino i nie zamierza zmieniać swojej pary. Relacją z Łukaszem nie jest w ogóle zainteresowana i denerwuje ją, że uczestnik wciąż o nią zabiega.

Co ostateczne zrobi Łukasz? Wybierze immunitet czy przywróci do programu Martę? Wygląda na to, że uczestnik musi podjąć trudną decyzję, a jego obecność w programie jest dla niego trudną próbą.