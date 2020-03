"Hotel Paradise": Maciek zdobył immunitet, a Marietta i Chris zaliczają ostrą kłótnię! Czy to koniec ich relacji? 

Ten odcinek "Hotelu Paradise" znowu dostarczył wielu emocji widzom! Maciek, który został singlem otrzymał wyjątkową szansę, aby pozostać w programie. Uczestnik dostał sekretny list, który zawierał kilka zadań do wykonania, dzięki którym mógł uzyskać immunitet! Z kolei relacja Chrisa i Marietty stała się bardzo napięta! Zobaczcie co jeszcze wydarzyło się w dzisiejszym odcinku "Hotelu Paradise"!

"Hotel Paradise": Maciek otrzymał sekretny list, a Marietta wścieka się na Chrisa

Po tym jak Maciek został singlem, zaczął bardzo obawiać się o swój los w show. Na szczęście uczestnik dostał szansę na pozostanie w programie! Maciek otrzymał tajny list, który zawierał sekretne misje do wykonania. Jeśli uda mu się zrealizować je wszystkie, jednocześnie nie zdradzając się przed innymi uczestnikami, to otrzyma immunitet! Co musiał zrobić?

- Zorganizować zawody siłowania się na rękę ze wszystkimi chłopakami i przegrać z jednym z nich,

- Otrzymać buziaka od jednej z dziewczyn,

- Stworzyć plotkę na temat jednego z uczestników,

- Zostać sam na sam z jedną z dziewczyn i zjeść z nią posiłek.

Maciek postanowił upiec dwie pieczenie na jednym ogniu - zorganizował spotkanie sam na sam z Martą! Nie dość, że rozmowa z byłym partnerem zrobiła na dziewczynie ogromne wrażenie, to dodatkowo otrzymał od niej buziaka. Dzięki temu uczestnik zaliczył dwa zadania. Stworzenie plotki też nie sprawiło Maćkowi żadnego problemu. Organizacja zawodów w siłowaniu się na rękę była dla uczestnika również prostą sprawą.

W ten sposób Maćkowi udało się wykonać wszystkie zadania i tym samym otrzymał immunitet!

Podczas "puszki Pandory" jak zwykle pojawiło się mnóstwo emocji! Nie zabrakło wymiany zdań pomiędzy Adamem i Martą. Adam w dalszym ciągu przypomina Marcie, że według niego dziewczyna ma ogromny dług wdzięczności wobec Maćka. Marta nie ukrywa, że ma już totalny mętlik w głowie. Pojawiło się też pytanie, jak Adam czuje się z tym, że krzywdzi innych. Według uczestnika takie pytania w ogóle nie powinny się pojawić i nie czuje, aby kogokolwiek mógł zranić.

Jednak to końcówka dzisiejszego odcinka była najbardziej emocjonująca! Pomiędzy Chrisem a Mariettą doszło do ostrej kłótni! Chłopak traci już zaufanie do swojej partnerki i postanowił przeprowadzić z nią poważną rozmowę. Marietta wściekła się, że Chris oskarża ją o rzekome spotkania z Łukaszem w Warszawie i potajemne rozmowy. Dziewczyna stwierdziła, że może nawet odpaść z programu i przez to że jej partner tak łatwo w nią zwątpił, nie widzi już szans na trwanie w tej relacji!

- Mam już ku**a dosyć Ciebie i ciągłego problemu z Twojej strony! Odkąd ku**a zrobiłeś dramę, że jesteś zaniedbywany, to ciągle chodzę za Tobą! Zdenerwowałeś mnie na maksa. Koniec, to już jest koniec. Ja odpadam w przyszłym tygodniu, mam to w du**e - powiedziała Marietta.

Czy rzeczywiście relacja Marietty i Chrisa się zakończy? O tym przekonamy się w następnych odcinkach Hotelu Paradise!

Chociaż Marta zostawiła Maćka dla nowego uczestnika, chłopak wykonał zadania i zdobył immunitet - dzięki temu jest bezpieczny na kolejnym rajskim rozdaniu!