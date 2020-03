"Hotel Paradise": koniec sojuszu Adama i Maćka!? Wszystko przez nową uczestniczkę Martę!

Czyżby wielkimi krokami zbliżał się koniec jednego z najbardziej trwałych sojuszy w "Hotelu Paradise"? Niestety, wiele wskazuje na to, że Marta, która niedawno dołączyła do show, nieźle namieszała w relacji Adama i Maćka! Co się wydarzyło pomiędzy uczestnikami? Zobaczcie!

Maciek i Adam z "Hotelu Paradise" zerwą sojusz!?

Odkąd Sandra pożegnała się z programem, Maciek nie czuje się już tak pewnie w programie. Stworzenie pary z nową uczestniczką Martą to zdecydowanie niepewny grunt, który może spowodować, że to właśnie on opuści program na najnowszym rajskim rozdaniu. Co więcej, jego sojusz z Adamem wydaje się być zagrożony! Dlaczego?

Chociaż Maciek jest z Martą, to jednak we wczorajszym odcinku okazało się, że dziewczynie zdecydowanie bardziej podoba się... Adam! Uczestniczka powiedziała o tym Adamowi, który ostro na to zareagował. Powiedział Marcie, że po żadnym pozorem nie może zostawić Maćka, co doprowadziło dziewczynę do płaczu! Adam jednak nic nie powiedział o tym Maćkowi, który jest ewidentnie zaniepokojony całą sytuacją. Nie wie, dlaczego rozmowa z Adamem, doprowadziła jego partnerkę do płaczu, a do tego jego sojusznik nie wyjawił mu szczegółów tej rozmowy!

Wiem, że była sytuacja gdzie Marta rozmawiała z nowym uczestnikiem Łukaszem, Adam gdzieś tam sobie chodził wkurzony obok i po prostu powiedział Marcie "chodź, chodź, musimy porozmawiać". Jeżeli Adam rozmawiał z Martą, z którą jestem w parze i wie, że bardzo dobrze się dogadujemy i miała miejsce sytuacja gdzie rozmawiali o czymś prywatnie, a już szczególnie wtedy kiedy płakała, to chyba powinien mi o tym powiedzieć! Nie załatwia się rzeczy za mnie w parze - powiedział rozgoryczony Maciek

Jak potoczy się ta sytuacja? Czy Adam jednak zdecyduje się powiedzieć prawdę Maćkowi? A może jednak to już koniec ich sojuszu? Tego dowiecie się już w najbliższych odcinkach "Hotelu Paradise"!

Nowa uczestniczka Marta narobiła sporo zamieszania w miłosnym show!