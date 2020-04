"Hotel Paradise": Powrót Marty do programu! Czy Maciek zostawi dla niej Olę?

Kolejny odcinek "Hotelu Paradise" już za nami! Co tym razem działo się w programie? W ostatniej odsłonie hitu m.in. doszło do konfliktu między Łukaszem a Martyną, a Ania zrozumiała, że pozostali uczestnicy posądzają ją o udawanie bliskiej relacji z Mateuszem. Dziś z kolei Łukasz musiał podjąć trudną decyzję- immunitet czy przywrócenie do programu Marty. Co wybrał? Zobaczcie, co działo się w "Hotelu Paradise"!

Wielkie emocje na rajskiej wyspie

Najnowszy odcinek rozpoczął się od przypomnienia tego, co działo się w ostatnim odcinku. Później mogliśmy usłyszeć, jaką decyzję podjął Łukasz. Wszyscy mieli nadzieję, że Łukasz przywróci Martę do programu. W momencie kiedy uczestnik oglaszał swoją decyzję Marta widziała wszystko na ekranie!

Nie przywróci mnie nie ma opcji- mówiła Marta.

Ku zaskoczeniu Marty Łukasz zdecycował, że... przywróci Martę do programu!

Dla mnie decyzja była prosta- mówił Łukasz. Moją decyzją jest przywrócenie Marty do programu- dodał.

Po tym, jak Łukasz ogłosił swoją decyzję wszyscy zaczęli zastanawiać się z kim Marta będzie chciała się związać. Szymon przyznał z kolei, że zależy mu na Oli- ale kogo wybierze uczestniczka "Hotelu Paradise"? Kiedy Marta wróciła, Łukasz zaprosił ją na wspólny obiad.

Musimy porozmawiać na wiele tematów- zaczęła Marta. Są jakieś kłótnie? Maciek zapomniał o mnie kompletnie?

Pozostali uczestnicy podczas wspólnego posiłku komentowali decyzję Łukasza i powiedzieli głośno, że zależy mu na Oli.

Ten program jest taki zawiły, że wszystko się może zdarzyć- mówił póżniej Maciek.

Łukasz przed kamerami przyznał, że jest zachwycony Olą i chciałby, żeby ona czuła tak samo. W "Hotelu Paradise" zrobiło się nerwowo. Szymon cały czas martwił się o swoje losy w programie. Ola z kolei zdecydowała się na szczerą rozmowę z Maćkiem i wyzbała mu wprost, że ma dosyć Szymona!

Ja Oli cały czas pokazuje, jak ona wyjatkową jest dla mnie osobą. Albo ona to doceni, albo nie- mówił Szymon.

Po spotkaniu z Łukaszem Marta poprosiła Martynę o rozmowę. Martyna powiedziała jej, że Maciek nie chce do niej wracać.

Myślałam, że wracam do Maćka tutaj- powiedziała Marta.

W pewnym momencie Marta i Maciek zostali sami... atmosfera zrobiła się napięta!

Podjąłem jakąś decyzję po twoim odejściu- mówił Maciek. Czyli zapominamy o tym co było?- zapytała Marta. Jestem z Olą- odpowiedział Maciek.

Marta nie ukrywała, że jest zszokowana zachowaniem byłego partnera. Szymon z kolei nie odpuszał i zaprosił Olę na wspólne zajęcia z jogi i poważną rozmowę. Szymon wyznał Oli, że Maciek powiedział Marcie, że nie chce z nią być. Szymon miał również żal do Oli za to, że zmienia zasady, które wspólnie ustalili.

Lubię jak mnie wkurzasz, ale nie przesadaj z tym- mówił Szymon.

Nagle w hotelu pojawiła się Klaudia El Dursi i zaproponowała im zabawę. Tym razem w konkurencji wzięły udział dziewczyny. Jak poradziły sobie na torze przeszkód? Immunitet wygrała Ola i to ona miała zdecydować, komu go wręczy. Co wydarzy się podczas rajskiego rozdania? Marta przed kamerami przyznała, że chce dać Maćkowi immunitet, żeby mógł być z Martą, a ona będzie wtedy w parze z Olą.

Kogo ostatecznie wybierze Ola i co wydarzy się podczas rajskiego rozdania? Tego dowiemy się już jutro!

Marta wróciła do "Hotelu Paradise".