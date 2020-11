"Hotel Paradise 2": Internauci wściekli na zachowanie Magdy! "Drugi Kamil, po trupach do celu"

Ostatni odcinek "Hotelu Paradise" dostarczył widzom wielu emocji. Jedną z osób, która wywołała poruszenie wśród fanów show jest... Magda - wielbiciele programu nie szczędzą jej gorzkich słów! Uważają, że Magda tylko snuje intrygi, a nie opiera się na prawdziwej przyjaźni i grze fair play. A wszystko zaczęło się od wymiany zdań z Dominiką. Co więcej, niektórzy fani stanęli teraz w obronie... Kamila! Stwierdzili, że chłopak miał rację, zarzucając Magdzie nieszczerość. Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Sonia i Łukasz wygrali decydujące zadanie! To oni pozbawią kogoś szansy na wygraną!

Wczorajszy odcinek "Hotelu Paradise" rozpoczął się od rozmowy na temat ostatniej eliminacji uczestników. Decyzją mieszkańców hotelu, z programem pożegnali się Ania i Adam. Magda postanowiła jednak zapytać Dominikę i Bartka, dlaczego swój głos oddali na Sonię i Łukasza.

Magda: Dlaczego wy postawiliście na Sońkę i Łukasza? Bartek: Bo wiedzieliśmy, że na nich nikt nie zagłosuje i żeby każdy miał po równo. Magda: Ja byłam przekonana, że na nich zagłosuje bardzo dużo ludzi. Dominika: A kto miał do nich podejść? Przecież wy wszyscy lubicie Sońkę. Magda: I tylko dlatego tak zrobiliście? Dominika: A w czym jest problem? Magda: No nie wiem, pytam Was. Normalne pytanie, normalna odpowiedź.

Dominika nie ukrywała, że bardzo zawiodła się zachowaniem koleżanki.

Oczywiście fanom show nie umknęła ta sytuacja. Na oficjalnym instagramowym profilu programu, pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których wielbiciele programu przyznają, że oni również bardzo zawiedli się na zachowaniu Magdy i to nie tylko w tej sytuacji. Co więcej, niektórzy stanęli teraz po stronie Kamila, który przecież zarzucał dziewczynie, że jest nieszczera i ciągle gra.

- Magda po trupach do celu, teraz gada o trzech parach, żeby się trzymać razem, żeby wyrzucić Bartka i Dominikę, bo w finale przy udziale innych uczestników Magda ma więcej przeciwników niż zwolenników przy konfrontacji z nimi😂

- Drugi Kamil haha Madzia straciłaś w moich oczach !!!

- Nie wierzę 🤦‍♀️myślałam, że Magda jest spoko, ale właśnie wyszło szydło z worka. Kamil ją wyczuł 🤨

- Madzia swoje gierki uprawia, dramat. Kamil przynajmniej był szczery do bólu i otwarty, a ta knuje po cichu.

- Damska wersja Kamila...

- Boże, Madzia szaleje. Tak gadała na Kamila, a sama taka jest 🖤😈

- Dopiero teraz widzę i z bólem przyznaję, że jednak Kamil co do Magdy miał rację - piszą fani show.