"Hotel Paradise": Do gry wszedł złoty immunitet! Jakich wyborów dokonały Sandra i Ola?

Dzisiejsze "rajskie rozdanie w "Hotelu Paradise" zmieniło wszystko! Kto pożegnał się z programem? Na kilka dni przed do programu wróciły Ola i Sandra. Ola, decyzją Maćka została jego partnerką, a Sandra nową singielką i to ona rozdawała karty dzisiejszego wieczoru!

Wczoraj zamieszanie wywołała również Ola, która zadeklarowała, że podczas "rajskiego rozdania" nie stanie za Maćkiem tylko za Adamem. Adam pomimo wcześniejszego paktu z Olą, jest teraz z Violą. Czy dzisiejszego wieczoru był wierny obecnej partnerce? Swojej pary nie była również pewna Ania, która mając 100% zaufanie do Matta, podsłuchała jego randkę z Sandrą, gdzie zadeklarował jej pomoc. A może blefował, żeby zmylić Sandrę? Swoich losów obawiał się również Chris. Bał się, że jeżeli Sandra ma immunitet to spróbuje rozbić jego związek z Mariettą, czego bardzo by nie chciał.

Teraz wszystko jest już jasne! Zobaczcie, jak potoczyło się rajskie rozdanie!

"Hotel Paradise": Kto pożegnał się z programem?

Podczas dzisiejszego "rajskiego rozdania" w "Hotelu Paradise" odpadła jedna z uczestniczek. Która?

Podsumowując miniony tydzień Ola przyznała, że nie spodziewała się, że Adam zwiąże z Violą po jej odejściu. Obstawiała Martynę. Maciek przyznał, że raczej nie widzi szansy na dojście do porozumienia z Sandrą. Z kolei Adam powiedział, że ucieszył się, że Ola wróciła do programu. Ola jednak wybrała Maćka, chociaż dzień wcześniej powiedziała, że go nie wybierze. Czyżby wzięła pod uwagę zdanie "świętej trójcy"?

Sandra podczas rajskiego rozdania odczytała treść listu, przed którym drżeli pozostali uczestnicy. Treść ogromnie rzutowała na to, jak przebiegnie rozgrywka:

Chłopak, który wybierze Cię podczas rajskiego rozdanie dostanie złoty immunitet. Tym samym będzie miał gwarancję udziału w tygodniu finałowym.

Sandra wybrała Matta. Na wczorajszej randce obiecał jej, że jeżeli go wybierze to poświęci Anię. Nie zrobił jednak tego i zrezygnował ze złotego immunitetu!

Sandra odpada z "Hotelu Paradise". Na rajskim rozdaniu wybrała Matta, jednak on pozostał przy ani tym samym rezygnując ze złotego immunitetu, który zaprowadziłby go prosto do finałowego odcinka!

Instagram

Matt pokazał klasę! Ania może być z niego dumna i pewna, że jej relacja z Mattem jest warta poświęceń!

Instagram

Ola zagrała bezpiecznie. Wybrała Maćka, którego prawdopodobnie wybrałaby Sandra, gdyby został bez pary.