Martyna i Adam zdecydowali się na zbliżenie pod okiem kamer "Hotelu Paradise". Jednak Adam już na drugi dzień stwierdził, że nie czuje się dobrze w związku z Martyną i postawił na swoją relację z Violą, z którą ostatecznie dotarł aż do półfinału.

Martyna mocno przeżyła rozczarowanie Adamem, jednak musiała dalej funkcjonować w programie i walczyć o zwycięstwo. Ostatecznie udało jej się dojść aż do wielkiego finału u boku Blondino. Oznacza to również to, że prawie cały ten czas musiała spędzić również w towarzystwie Adama. Uczestniczka zdradziła nam jak poradziła sobie z trudną dla siebie sytuacją. Czy wybaczyła Adamowi i utrzymują kontakt?

