Jak wiadomo, związek Bibi i Simona z "Hotelu Paradise" to już przeszłość. Choć wielu fanom show stacji TVN7 wydawało się, że ta dwójka ma ogromne szanse na zbudowanie trwałej i szczęśliwej relacji, to jednak ich związek nie przetrwał próby czasu.

"Hotel Paradise": Bibi wbiła szpilę Simonowi?

Gdy w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie Simona o rozpadzie związku z Bibi, wielu fanów "Hotelu Paradise" nie mogło uwierzyć w to, co się stało. Byli partnerzy nie zdecydowali się jednak zdradzić szczegółów na temat tego, co dokładnie przyczyniło się do rozpadu ich związku. Jednak gdy na InstaStories Bibi pojawił się pewien cytat, internauci zaczęli zastanawiać się, czy przypadkiem dziewczyna nie zasugerowała czegoś na temat rozstania i przy okazji wbiła szpilę Simonowi.

Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane tylko na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy - brzmiał cytat, który pojawił się na InstaStories Bibi.

Czy te słowa faktycznie dotyczyły rozstania z Simonem? Bibi nam szczerze odpowiedziała! Zobaczcie nasze wideo, aby dowiedzieć się szczegółów na ten temat!

