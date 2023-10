Choć oboje szukali uczucia w telewizyjnych programach, prawdziwą miłość odnaleźli poza kamerami. Niewinna znajomość Agi z "Love Island" i Matta z "Hotelu Paradise", która rozpoczęła się w mediach społecznościowych, przerodziła się w coś bardzo poważnego, a uczestniczy stworzyli jedną z najpopularniejszych i najgorętszych par w ostatnim czasie. Jednak jak się okazuje, wciąż nie powiedzieli sobie tych magicznych słów. Dlaczego? Wszystko już wiadomo.

Reklama

Fani "Hotelu Paradise" i "Love Island" z pewnością nie spodziewali się takiego obrotu spraw. Wraz z pierwszym dniem listopada w mediach społecznościowych dwójki uczestników z konkurencyjnych show aż zawrzało. Agnieszka i Mateusz oficjalnie, za pośrednictwem Instagrama, ogłosili, że są parą. Tylko nam zdradzili, na jakim etapie jest ich związek.

Zobacz także: Matt z "Hotelu Paradise" i Aga z "Love Island" opowiedzieli nam o swojej miłości! "To niesamowita historia"

Aga z "Love Island" i Matt z "Hotelu Paradise" nie powiedzieli sobie jeszcze "kocham cię"

W rozmowie z naszą reporterką Aga i Matt opowiedzieli o kulisach swojego związku. Uczestniczka "Love Island" zdradziła, jaki naprawdę jest jej ukochany. Okazuje się, że pierwsze wrażenie często może być mylące.

Jest męski. Z pozoru jest takim bad boyem - często tak myślałam jeszcze nie znając go.

Jak przyznała Agnieszka, Mateusz okazał się niezwykle ciepłą osobą i wie, że może liczyć na niego w każdej sytuacji. Co więcej, choć para spędza z sobą bardzo dużo czasu, a ich relacja rozwija się z każdym, kolejnym dniem, uczestnicy popularnych telewizyjnych show wciąż nie wyznali sobie miłości. Dlaczego? Co do siebie czują? Czym sobie imponują? I najważniejsze, kiedy i z czyich ust jako pierwsze padną te ważne słowa? W tych kwestiach nie mają żadnych wątpliwości!

Ich odpowiedzi znajdziecie w naszym wideo!

Party.pl